Госдеп решил оплатить обучение будущих госслужащих Украины

Внешнеполитическое ведомство собирается организовать взаимные визиты сотрудников американских и украинских вузов для обмена опытом и передовыми методами обучения в области подготовки специалистов по правительственным коммуникациям, сообщает RT со ссылкой на документ посольства США на Украине.

В сообщении говорится, что программа ставит своей целью укрепление партнерских связей между американским университетом и одним из вузов Украины.

Взаимные визиты также нужны для понимания специфики обстоятельств, с которыми сталкивается Украина в ходе «многоуровневого конфликта с Россией », отмечается в документе.

Ранее посольство США в Киеве выделило грант на обучение украинских журналистов, чтобы «укрепить связи» между работниками СМИ двух стран. Стоимость обучения оценивалась в 400 тыс. долларов.