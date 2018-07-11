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Госдеп решил оплатить обучение будущих госслужащих Украины
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Госдеп решил оплатить обучение будущих госслужащих Украины 

Деловая газета «Взгляд» 11 июля 2018
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Госдепартамент США решил оплатить обучение основам правительственной коммуникации будущих госслужащих Украины.
Внешнеполитическое ведомство собирается организовать взаимные визиты сотрудников американских и украинских вузов для обмена опытом и передовыми методами обучения в области подготовки специалистов по правительственным коммуникациям, сообщает RT со ссылкой на документ посольства США на Украине.
В сообщении говорится, что программа ставит своей целью укрепление партнерских связей между американским университетом и одним из вузов Украины.
Взаимные визиты также нужны для понимания специфики обстоятельств, с которыми сталкивается Украина в ходе «многоуровневого конфликта с Россией», отмечается в документе.
Ранее посольство США в Киеве выделило грант на обучение украинских журналистов, чтобы «укрепить связи» между работниками СМИ двух стран. Стоимость обучения оценивалась в 400 тыс. долларов.
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