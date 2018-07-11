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Преображенцам будет проще узнать о работе школ
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Преображенцам будет проще узнать о работе школ 

Управа района Преображенское 11 июля 2018
Фото: Управа района Преображенское
Консультационная линия открыта специалистами Центра информирования Департамента образования города Москвы.
Сотрудники Центра информирования населения о предоставлении образовательных услуг Департамента образования города Москвы готовы разъяснить интересующие преображенцев вопросы в режиме онлайн или с помощью электронной почты. Список возможных тем для справок и руководств широк, и охватывает практически все аспекты дошкольного и школьного образования детей. К примеру, профессионалы Центра информирования могут помочь с записью ребенка в дошкольное отделение или первый класс, переводом из одной школы в другую, внести поправки в уже зарегистрированное электронное заявление.
Чтобы воспользоваться консультационной службой информирования, можно отправить электронное письмо на почтовый адрес infodo@edu.mos.ru или позвонить в многоканальный колл-центр по телефону 8-495-530-71-71 с 9:00 до 19:00.
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