Преображенцам будет проще узнать о работе школ

Консультационная линия открыта специалистами Центра информирования Департамента образования города Москвы

Сотрудники Центра информирования населения о предоставлении образовательных услуг Департамента образования города Москвы готовы разъяснить интересующие преображенцев вопросы в режиме онлайн или с помощью электронной почты. Список возможных тем для справок и руководств широк, и охватывает практически все аспекты дошкольного и школьного образования детей. К примеру, профессионалы Центра информирования могут помочь с записью ребенка в дошкольное отделение или первый класс, переводом из одной школы в другую, внести поправки в уже зарегистрированное электронное заявление.

Чтобы воспользоваться консультационной службой информирования, можно отправить электронное письмо на почтовый адрес infodo@edu.mos.ru или позвонить в многоканальный колл-центр по телефону 8-495-530-71-71 с 9:00 до 19:00.