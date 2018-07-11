Детские волонтерские объединения Южного Урала соберутся на профильной смене

МОСКВА , 11 июл — РИА Новости . С 6 по 10 августа на берегу озера Тургояк состоится областная смена детских волонтерских объединений Челябинской области , участниками которой станут школьники в возрасте 12-17 лет, сообщает пресс-служба министерства образования и науки региона.

Цель смены — развитие школьного добровольчества, популяризация участия детей в движении, создание волонтерских центров на базе образовательных организаций. В таких центрах учащиеся смогут попробовать себя в добровольческой деятельности, поработать в интересующих сферах и повысить уровень личных компетенций.

"Сейчас в регионе насчитывается около семи тысяч активных волонтеров, которые регулярно принимают участие в мероприятиях. Учить детей делать добро нужно с ранних лет и обязательно прививать хорошее отношение к благим делам. Уверен, что тема смены является актуальной", — комментирует Вадим Бобровский , заместитель министра образования и науки Челябинской области.

Работа будет проводиться по пяти направлениям: «Волонтеры Победы», «Экологическое волонтерство», «Событийное волонтерство», «Социальное волонтерство», «Медиадобровольчество». Будет организована и площадка для педагогов, они обсудят методы и способы развития движения в школе.

Программа смены включает теоретический блок — лекции и семинары. Практический блок состоит из мастер-классов по созданию проектов в рамках лагеря, работы по самомотивации. Событийный — включает встречи с волонтерами-практиками, творческий — выступления на массовых мероприятиях.

По итогам участники получат специальные дипломы в номинациях «Лучшая творческая презентация объединения», «Лучший отчет», «Доброволец смены», «Доброе дело» и других.

Организаторами выступают Министерство образования и науки Челябинской области, «Областной центр дополнительного образования детей» и Ассоциация волонтеров Южного Урала.