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Детские волонтерские объединения Южного Урала соберутся на профильной смене
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Детские волонтерские объединения Южного Урала соберутся на профильной смене 

РИА Новости 11 июля 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. С 6 по 10 августа на берегу озера Тургояк состоится областная смена детских волонтерских объединений Челябинской области, участниками которой станут школьники в возрасте 12-17 лет, сообщает пресс-служба министерства образования и науки региона.
Цель смены — развитие школьного добровольчества, популяризация участия детей в движении, создание волонтерских центров на базе образовательных организаций. В таких центрах учащиеся смогут попробовать себя в добровольческой деятельности, поработать в интересующих сферах и повысить уровень личных компетенций.
"Сейчас в регионе насчитывается около семи тысяч активных волонтеров, которые регулярно принимают участие в мероприятиях. Учить детей делать добро нужно с ранних лет и обязательно прививать хорошее отношение к благим делам. Уверен, что тема смены является актуальной", — комментирует Вадим Бобровский, заместитель министра образования и науки Челябинской области.
Работа будет проводиться по пяти направлениям: «Волонтеры Победы», «Экологическое волонтерство», «Событийное волонтерство», «Социальное волонтерство», «Медиадобровольчество». Будет организована и площадка для педагогов, они обсудят методы и способы развития движения в школе.
Программа смены включает теоретический блок — лекции и семинары. Практический блок состоит из мастер-классов по созданию проектов в рамках лагеря, работы по самомотивации. Событийный — включает встречи с волонтерами-практиками, творческий — выступления на массовых мероприятиях.
По итогам участники получат специальные дипломы в номинациях «Лучшая творческая презентация объединения», «Лучший отчет», «Доброволец смены», «Доброе дело» и других.
Организаторами выступают Министерство образования и науки Челябинской области, «Областной центр дополнительного образования детей» и Ассоциация волонтеров Южного Урала.
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