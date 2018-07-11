Сесть в Тюрьму и читать Тургенева

Студенты Виргинского университета ( США ) проходят курс русской литературы в тюрьме. Вместе с ними в семинарах по литературным произведениям Толстого или Тургенева участвуют заключенные изолятора для несовершеннолетних.

Семинар по русской литературе в тюрьме Бон Эйр.

Тем самым они реализуют свое право на образование и самообразование в период лишения свободы.

Те, кто выбирает семинар по творчеству русских писателей XIXвека, раз в неделю отправляются в исправительный центр для несовершеннолетних в Бон Эйре, Ричмонд. Эндрю Кауфман, преподаватель Виргинского университета и автор этого курса, проходит вместе со своими студентами за колючую проволоку, чтобы вместе с заключенными обсуждать литературные произведения.

Эндрю Кауфман убежден, что эти встречи помогают студентам лучше узнать себя и проникнуться духом сострадательности великой русской литературы.

«Вопросы, которые поднимают русские рассказы о жизни и смерти, могут быть поразительными, даже расширяющими сознание», — отметила автор образовательного блога газетыTheWashingtonPost, побывав на одном из семинаров.

Заключенные тоже делают из них выводы. 20-летний Джозеф Митчелл после обсуждения рассказа Тургенева «Живые мощи» решил: «Я себе такую татуировку сделаю».

Курс русской литературы на территории тюрьмы Бон Эйр считается образцовым примером того, в какую сторону следует изменить американские университетские программы по литературе.

На фото: семинар по русской литературе в тюрьме Бон Эй