Сесть в Тюрьму и читать Тургенева 

Студенты Виргинского университета (США) проходят курс русской литературы в тюрьме. Вместе с ними в семинарах по литературным произведениям Толстого или Тургенева участвуют заключенные изолятора для несовершеннолетних.
Семинар по русской литературе в тюрьме Бон Эйр.
Тем самым они реализуют свое право на образование и самообразование в период лишения свободы.
Те, кто выбирает семинар по творчеству русских писателей XIXвека, раз в неделю отправляются в исправительный центр для несовершеннолетних в Бон Эйре, Ричмонд. Эндрю Кауфман, преподаватель Виргинского университета и автор этого курса, проходит вместе со своими студентами за колючую проволоку, чтобы вместе с заключенными обсуждать литературные произведения.
Эндрю Кауфман убежден, что эти встречи помогают студентам лучше узнать себя и проникнуться духом сострадательности великой русской литературы.
«Вопросы, которые поднимают русские рассказы о жизни и смерти, могут быть поразительными, даже расширяющими сознание», — отметила автор образовательного блога газетыTheWashingtonPost, побывав на одном из семинаров.
Заключенные тоже делают из них выводы. 20-летний Джозеф Митчелл после обсуждения рассказа Тургенева «Живые мощи» решил: «Я себе такую татуировку сделаю».
Курс русской литературы на территории тюрьмы Бон Эйр считается образцовым примером того, в какую сторону следует изменить американские университетские программы по литературе.
Виргинский университет (University of Virginia) — один из старейших в стране. В нем учились писатель Эдгар По, политики Вудро Вильсон и Роберт Кеннеди. Университет состоит из нескольких школ, в т.ч. архитектуры, медицины, права, педагогики, искусств и наук, коммерции, технических и прикладных наук. В2018 году входит в топ лучших национальных университетов. Его кампус, расположенный в городе Шарлотсвилль, относится к Всемирному наследию ЮНЕСКО.
На фото: семинар по русской литературе в тюрьме Бон Эй