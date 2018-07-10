Партпроект «ЕР» проведет мониторинг исполнения регионами закона о выплате компенсаций учителям за ГИА

Партийный проект «Единой России» «Новая школа» проведет мониторинг исполнения регионами закона о выплате компенсаций педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации (ГИА), также региональные координаторы будут подключены к контролю планирования финансовых средств для осуществления таких выплат. Об этом сообщила пресс-служба партии.

«Закон вступит в силу уже с 1 января 2019 г., очень важно, чтобы регионы за имеющееся время подготовились к его исполнению, в том числе там, где не были предусмотрены компенсации педагогам, учесть их в своих бюджетах со следующего года. Как раз в мае-июне 2019 г. мы проведем мониторинг и проверим его исполнение регионами», — сообщила координатор партийного проекта «Единой России» «Новая школа», депутат Госдумы Алена Аршинова , слова которой приводятся в сообщении.

Закон, предусматривающий гарантию оплаты педагогам за участие в проведении ГИА по образовательным программам основного общего образования за 9 класс, вступит в силу с 1 января 2019 г.