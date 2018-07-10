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Партпроект «ЕР» проведет мониторинг исполнения регионами закона о выплате компенсаций учителям за ГИА
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Партпроект «ЕР» проведет мониторинг исполнения регионами закона о выплате компенсаций учителям за ГИА 

Агентство «Москва» 10 часов назад
Партийный проект «Единой России» «Новая школа» проведет мониторинг исполнения регионами закона о выплате компенсаций педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации (ГИА), также региональные координаторы будут подключены к контролю планирования финансовых средств для осуществления таких выплат. Об этом сообщила пресс-служба партии.
«Закон вступит в силу уже с 1 января 2019 г., очень важно, чтобы регионы за имеющееся время подготовились к его исполнению, в том числе там, где не были предусмотрены компенсации педагогам, учесть их в своих бюджетах со следующего года. Как раз в мае-июне 2019 г. мы проведем мониторинг и проверим его исполнение регионами», — сообщила координатор партийного проекта «Единой России» «Новая школа», депутат Госдумы Алена Аршинова, слова которой приводятся в сообщении.
Она отметила, что сейчас в регионах ставки компенсаций учителям, участвующим в проведении ГИА, колеблются в размерах от нуля (к примеру, Республики Тыва, Татарстан, Марий Эл, Крым, Калмыкия, Ингушетия, Адыгея, области Архангельская, Астраханская, Владимирская, Вологодская, Еврейская автономная, Иркутская, Калининградская, Калужская, Курганская, Ленинградская, Липецкая, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Рязанская, Томская, Приморский и Краснодарский края) до 1 тыс. 300 руб. за час (Тюменская область), а в Чукотском автономном округе ставка 5 тыс. руб. в день, в Республике Алтай — 1 тыс. 680 руб. в день.
Закон, предусматривающий гарантию оплаты педагогам за участие в проведении ГИА по образовательным программам основного общего образования за 9 класс, вступит в силу с 1 января 2019 г.
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