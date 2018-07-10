Сертификаты о повышении квалификации в Тимирязевке получили 30 студентов из семи стран 

Международную школу при Тимирязевской академии окончили 30 слушателей из Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Египта, Эфиопии, Бенина и Кении. Выпускникам вручили документы о повышении квалификации. Об этом рассказали в администрации вуза.
— В малом зале ректората состоялось закрытие Международной летней школы «Пути повышения эффективности управления природными ресурсами в сельском хозяйстве». Целью школы является не только обучение девушек и юношей, но и укрепление связей между университетами и государствами, — поделился проректор по международным связям Евгений Кошкин.
За время обучения студенты побывали в Почвенно-агрономическом музее имени Вильямса, УНКЦ «Экология пестицидов и агрохимикатов», музее-квартире основоположника земледельческой механики академика Горячкина, Центре молекулярной биотехнологии и Научно-художественном музее коневодства. (мю)