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Минстрой Подмосковья выдал разрешение на строительство школы в Одинцово
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Минстрой Подмосковья выдал разрешение на строительство школы в Одинцово 

Агентство «Москва» 11 июля 2018
Фото: Одинцово-ИНФО
Школа на 1 тыс. 350 мест будет построена в Одинцово, сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области со ссылкой на министра Руслана Тагиева.
«Министерством строительного комплекса Московской области выдано разрешение на строительство детского образовательного учреждения, рассчитанного на 1 тыс. 350 мест. Новая школа будет возведена на ул. Чистяковой в микрорайоне Новая Трехгорка в Одинцово», — приводятся в сообщении слова Р. Тагиева.
В пресс-службе пояснили, что объект реализуется в рамках государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов. Заказчиком выступает администрация Одинцовского района.
«Завершить строительство учреждения планируется в 2019 г.», — уточнил Р. Тагиев.
В министерстве отметили, что за последние пять лет в Одинцовской районе построено три новые школы — в микрорайоне Новая Трехгорка, пос. Лесной городок и дер. Раздоры. Таким образом, в школах муниципального образования создано более 3 тыс. новых ученических мест. Кроме того, проведена масштабная реконструкция школы в пос. Заречье и возведена пристройка к школе в микрорайоне №9 в Одинцово.
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