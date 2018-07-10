Образовательный комплекс «Воробьевы горы» возглавил новый директор 

10 июля 2018 года в «Воробьевы горы» сменился генеральный директор. Новым руководителем образовательного комплекса назначена Елена Хасымовна Мельвиль, которая сменила Ирину Валентиновну Сивцову.
Нового генерального директора на общем собрании работников в Большом концертном зале Московского Дворца пионеров представил заместитель руководителя столичного Департамента образования Игорь Сергеевич Павлов. «Современный мир весьма динамичен, каждый день мы сталкиваемся с новыми задачами, которые нам всем необходимо решать максимально быстро. За последние годы произошла большая реорганизация системы образования, благодаря которой „Воробьевы горы“ стали одним из самых солидных образовательных комплексов не только в Москве, но и в масштабах всей страны. Я бы хотел поблагодарить за огромный объём работы, проделанный Ириной Валентиновной Сивцовой и её командой. Они структурировали и стабилизировали работу. Теперь настала пора выходить на новый уровень», — отметил И. С. Павлов. Новый генеральный директор «Воробьевы горы» Е. Х. Мельвиль окончила Московский институт стали и сплавов (МИСИС) и Академию народного хозяйства при правительстве Российской Федерации. В 1997 — 2002 годах работала в сфере благотворительности, организовывала сетевые проекты по программам культурного обмена с участием сети благотворительных фондов в странах Восточной Европы и Центральной Азии, а также стажировки и семинары. С 2002 по 2011 год Елена Хасымовна работала в негосударственном секторе культуры, занималась финансовым управлением НКО, вела крупные культурные и образовательные проекты, преподавала в ряде ведущих вузов нашей страны, являлась разработчиком образовательных программ в области экономических и правовых аспектов культурной деятельности в рамках национального проекта «Образование». В 2013 — 2018 годах Е. Х. Мельвиль руководила Культурным центром ЗИЛ. Под её началом произошло модернизация одного из старейших в столице комплексных учреждений культуры и превращение его в современный многофункциональный культурный центр, опыт которого тиражируется среди других клубных учреждений Москвы и регионов России. Свою главную задачу на новом посту Елена Хасымовна определила так: «Используя опыт предыдущих поколений, мы должны превратить „Воробьевы горы“ во флагманский образовательный комплекс в масштабах страны. Наш главный капитал — люди. Вместе мы сможем воспитать то поколение, которое выведет нашу страну на первые позиции в мире».
Фото: vg.mskobr.ru