РВК создаст фонд для «оцифровки» образования

По словам Басова, новый фонд сможет форсировать создание образовательных продуктов «полного жизненного цикла гражданина» — то есть для всех этапов образования, от школьного до высшего и корпоративного. Проект разрабатывается совместно с Министерством просвещения.

«Мы видим предметом нашей инвестиции не только то, что обычно является упаковкой для образовательных технологий, то есть программное обеспечение. Мы планируем, что этот мандат будет предполагать и оборудование системы хранения данных, и системы «оцифровки» библиотек, и систему взаимодействия образовательных учреждений, и объединение научных студенческих сообществ. Нам очень важно этим финансовым рычагом кардинально трансформировать всю систему образования настолько, чтобы она совершила заметный рывок в плане доступности, эффективности и количества контента», — пояснил Басов.

Этот фонд создается в рамках программы «Цифровая экономика», которую правительство РФ утвердило в 2017 году. Генеральный директор РВК Александр Повалко возглавляет одну из рабочих групп программы — «Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов». К 2024 году эта рабочая группа должна реализовать 30 проектов объемом не менее 100 миллионов рублей.

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