РВК создаст фонд для «оцифровки» образования 

Российская венчурная компания (РВК) создаст фонд для поддержки инвестиций в образовательные технологии. Об этом заявил инвестиционный директор РВК Алексей Басов во время презентации новой инвестиционной стратегии компании. Об этом сообщает корреспондент Indicator.Ru.
По словам Басова, новый фонд сможет форсировать создание образовательных продуктов «полного жизненного цикла гражданина» — то есть для всех этапов образования, от школьного до высшего и корпоративного. Проект разрабатывается совместно с Министерством просвещения.
«Мы видим предметом нашей инвестиции не только то, что обычно является упаковкой для образовательных технологий, то есть программное обеспечение. Мы планируем, что этот мандат будет предполагать и оборудование системы хранения данных, и системы «оцифровки» библиотек, и систему взаимодействия образовательных учреждений, и объединение научных студенческих сообществ. Нам очень важно этим финансовым рычагом кардинально трансформировать всю систему образования настолько, чтобы она совершила заметный рывок в плане доступности, эффективности и количества контента», — пояснил Басов.
Этот фонд создается в рамках программы «Цифровая экономика», которую правительство РФ утвердило в 2017 году. Генеральный директор РВК Александр Повалко возглавляет одну из рабочих групп программы — «Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов». К 2024 году эта рабочая группа должна реализовать 30 проектов объемом не менее 100 миллионов рублей.
Понравился материал? Добавьте Indicator.Ru в «Мои источники» Яндекс. Новостей и читайте нас чаще.