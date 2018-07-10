В Саратове проходит VII Летняя Универсиада сельских ВУЗов 

VII летняя универсиада высших учебных заведений Министерства сельского хозяйства Российской Федерации проходит с 10 до 14 июля в Саратове, гостями мероприятия стали представили учебных заведений России сельскохозяйственного уклона.
«Городской молодежный центр» для студентов, учащихся школ и дошкольных учреждений выставил площадку, где была представлена Спилс-карта Саратовской области. Напомним, Спилс-карта — это популярная развивающая игра, представляет собой пазл. Также на мероприятии участники Workout центра Саратова устроили показательные выступления.
«Я искренне рад, что данная универсиада проходит именно в Саратове, что позволило гостям не только узнать о культурных достопримечательностях нашего города, но и прочувствовать всю разносторонность саратовской молодежи», — сообщил директор «Городского молодежного центра» Артем Петров.
Напомним, ранее VI летняя Универсиада ВУЗов Министерства сельского хозяйства была организована в Кубанском государственном аграрном университете.