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Вторую смену в школах Серпухова ликвидируют к 2020 году
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Вторую смену в школах Серпухова ликвидируют к 2020 году 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Вторую смену в школах подмосковного Серпухова ликвидируют к 2020 году, сейчас во вторую смену учатся около 13% школьников, сообщил во вторник на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым глава округа Дмитрий Жариков.
«У нас одна из школ строится. Строительство ведется с опережением, мы намерены запустить эту школу к 1 сентября. Школа на 600 мест. На территории города проектируются три пристройки на 200 мест каждая, таким образом, к 2020 году наша задача — полностью ликвидировать вторую смену», — сказал Жариков.
Он рассказал, что порядка 13% школьников в подмосковном Серпухове учатся во вторую смену.
Ранее Андрей Воробьев сообщал, что полная ликвидация второй смены является одной из задач Подмосковья на ближайшие годы. В течение пяти лет на территории Московской области планируют построить 200 школ. При этом там, где во вторую смену учатся более 10% школьников, образовательные организации создают в первую очередь.
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