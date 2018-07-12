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В Иркутске выделили более 840 млн рублей на ремонт школ и детсадов
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В Иркутске выделили более 840 млн рублей на ремонт школ и детсадов 

RT на русском 5 часов назад
Фото: ИА "Телеинформ"
Работы уже идут в 129 учреждениях.
«За последние три года сумма средств из городского бюджета на проведение ремонтов увеличена с 300 млн до 840», — заявили в пресс-службе администрации города.
Там отметили, что это позволило существенно расширить перечень выполняемых работ.
Кроме того, в рамках проекта «Народные инициативы» в школах и детсадах оборудуют спортплощадки. Основные работы должны быть завершены до конца августа.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Московской области отремонтировали 1,9 тыс. км дорожного полотна (60% от плана) за семь месяцев 2018 года.
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