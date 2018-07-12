В Иркутске выделили более 840 млн рублей на ремонт школ и детсадов

Работы уже идут в 129 учреждениях.

«За последние три года сумма средств из городского бюджета на проведение ремонтов увеличена с 300 млн до 840», — заявили в пресс-службе администрации города.

Там отметили, что это позволило существенно расширить перечень выполняемых работ.

Кроме того, в рамках проекта «Народные инициативы» в школах и детсадах оборудуют спортплощадки. Основные работы должны быть завершены до конца августа.