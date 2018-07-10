Житель Владикавказа сдал ЕГЭ после армии с разрешения руководителя Рособрнадзора

ВЛАДИКАВКАЗ , 10 июля. / ТАСС /. Житель Владикавказа Герасим Патаркацишвили, не успевший сдать ЕГЭ из-за службы в армии, получил такую возможность после обращения к руководителю Рособрнадзора Сергею Кравцову . Как сообщила во вторник ТАСС министр образования и науки Северной Осетии Ирина Азимова, Патаркацишвили успешно сдал накануне экзамен по физике и получил проходной балл в Черноморское высшее военно-морское училище имени Нахимова.

"После 1 февраля заявления на сдачу ЕГЭ принимаются только при наличии уважительных причин, подтвержденных документально, например, из-за болезни или выезда на соревнования. Что касается Герасима, то он обратился к Сергею Кравцову во время горячей линии, и его вопрос решился положительно. Тяга молодого человека к учебе похвальна, тем более что после службы в армии он еще больше укрепился в своем стремлении получить высшее образование", — сказала Азимова.

Герасим Патаркацишвили обратился с просьбой разрешить ему сдать ЕГЭ 22 мая. Тогда руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов проводил горячую линию по итогам государственной итоговой аттестации в 2018 году с прямыми включениями из регионов, выпускники которых могли задавать чиновники вопросы. Кравцов после обращения молодого человека из Северной Осетии в прямом эфире поручил министру образования республики Ирине Азимовой решить его вопрос.

После этого на заседании государственной экзаменационной комиссии региона единогласно было решено разрешить ученику сдавать экзамен по физике в резервный период основного этапа проведения единого государственного экзамена.

Мечта детства

Как рассказал ТАСС Патаркацишвили, учеба в Черноморском высшем военно-морском училище имени Нахимова в Севастополе была его давней мечтой. Для поступления туда он сдал ЕГЭ по русскому языку и математике после окончания школы, однако потом он не успел сдать физику из-за службы в армии, которая проходила в поселке Ховрино Московской области . Несколько раз он пытался приехать в республику для решения вопроса, но не получал одобрения со стороны руководства части.

"Я не терял надежды, готовился к экзамену во время службы в армии и после нее. Очень обрадовался, когда меня включили в резервные дни после общения с главой Рособрнадзора, и сейчас не менее рад успешной сдаче и получению проходного балла. Буду как отец моряком, мечта сбывается", — сказал он.