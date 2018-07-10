Новосибирский вуз запускает первую в России англоязычную магистратуру по криптографии

НОВОСИБИРСК , 10 июля. / ТАСС /. Первая в России англоязычная магистратура по криптографии запускается в Новосибирском государственном университете (НГУ), сообщает пресс-служба вуза.

"С нового учебного года Новосибирский государственный университет на базе Механико-математического факультета НГУ запускает первую в России англоязычную магистратуру по криптографии — «Master in Cryptography». Ее основная цель — привлечь сильных студентов со всего мира для глубокого изучения теоретических и практических аспектов современной криптографии и дальнейшего вовлечения перспективных студентов в научно-исследовательскую деятельность в данной области на базе НГУ", — говорится в сообщении.

Как уточнила ТАСС руководитель магистерской программы, доцент кафедры теоретической кибернетики механико— математического факультета НГУ Наталья Токарева , уникальность программы в том, что студенты будут проходить обучение у зарубежных специалистов в области криптографии из разных стран.

"Например, у нас будет преподавать Барт Пренель — профессор из Бельгии , директор международной ассоциации криптографических исследований, чья лаборатория разработала нынешний американский стандарт шифрования, а также специалисты из Дании Германии , Индии и США ", — сказала Токарева.

По данной магистерской программе планируется набрать около 15 студентов, которые будут изучать алгебру, дискретную математику, теорию вероятностей, а также криптоанализ и блокчейн. Срок обучения составит 2 года, после чего выпускники магистерской программы смогут работать в научно-исследовательских институтах и компании, которые специализируются на защите данных и информационной безопасности.