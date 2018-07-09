Подготовлен законопроект о штрафах за жесткие сообщества в соцсетях

Как пояснил «РГ» разработчик проекта, член Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Дмитрий Гулиев, сегодня жесткие сообщества в соцсетях можно блокировать, однако никакого наказания для организаторов групп зла нет. Он напомнил про дикий случай в Перми , когда в школу ворвались двое подростков с ножами. Тогда пострадали пятнадцать человек.

"Правоохранительные органы Пермского края установили, что подростки, напавшие на школу N127, были членами группы «Колумбайн» в «Вконтакте» и побуждение к действию получили именно через социальные сети, — говорит Дмитрий Гулиев. — Это сообщество содержало провокационную информацию, толкнувшую несовершеннолетних к насилию".

Законопроект предлагает дополнить Кодекс об административных правонарушениях санкциями за распространение в СМИ, а также в Интернете, в том числе соцсетях и мессенджерах, сообщений и материалов, пропагандирующих культ насилия и жестокости. Для граждан предусматриваются штрафы от 3 до 5 тысяч рублей. Но главное — инициатива позволит быстрее блокировать подобные ресурсы, процедура будет более оперативной, чем сейчас.

Пакетом вместе с поправками в КоАП планируется направить еще одну инициативу: сделать обязательным для школьных охранников профессиональный стандарт «Работник по обеспечению охраны образовательных организаций», утвержденный Министерством труда и социальной защиты РФ в 2015 году.

Сегодня он носит рекомендательный характер, обязательным его сделали только в Москве

"В Москве профстандарт интегрирован в столичную систему безопасности школьных комплексов, — говорит Дмитрий Гулиев. — Действуют очень жесткие требования по отбору как самих охранных предприятий, так и сотрудников, направляемых в школы. Туда попадают только проверенные специалисты с лицензией и опытом работы. Прежде чем заступить на дежурство, все они проходят дополнительное обучение. Такой опыт нужно распространить по всей стране".

Советник председателя Совета Федерации, директор АНО «Институт комплексного территориального развития» Виктор Конопацкий согласен с тем, что сегодня уровень обеспечения безопасности в школах по стране разнится.

"Одной из причин этого является рекомендательный характер профстандартов, — говорит он. — Как следствие, большинство школ могут принимать на работу фактически не готовых к действиям в экстренных ситуациях людей, что ставит под угрозу жизнь и здоровье всех находящихся в учебном заведении".