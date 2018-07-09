«Умные камеры» помогут навести порядок в школе

До 2024 года в большинстве российских школ должны появиться камеры с функцией распознавания лиц. Об этом рассказала министр просвещения Ольга Васильева на всероссийском образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме».

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Через четыре месяца в российских школах будет запущен пилот, который снимет часть родительского беспокойства за безопасность детей. К этому сроку, в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации , Министерство просвещения надеется подготовить проект программы «Российская электронная школа», Он станет частью открытой информационно-образовательной средыпод тем же названием.

Проект предусматривает установку в школах, в том числе, новых камер с функцией распознавания лиц. Они будут запрограммированы смотреть и узнавать, создавая архив изображений. Если в школе, к несчастью, произойдет нештатная ситуация, с помощью собранного ими архива службе охраны или правоохранительным органам легче будет установить личности правонарушителей.

О пилоте, который уже осуществляется в небольшой школе, Ольга Васильева рассказала на всероссийском образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме».

Красногорске ( «Умные камеры» уже работают в Химках Московская область ) в рамках программы «Безопасный регион». Руководители власти муниципалитетов Подмосковья заняты составлением перечня опасных районов; от социального неблагополучия территории будет зависеть очередность установки «умных камер» в подъездах, возле школ и детсадов.

Министр просвещения подчеркнула, что на сегодняшний день такая камера — самое дешевое средство безопасности: она должна быть в каждой школе.

Проект будет осуществляться до 2024 года.

По словам Ольги Васильевой, цифровизация школ станет одним из главных направлений работы возглавляемого ею Министерства просвещения.