«Умные камеры» помогут навести порядок в школе 

До 2024 года в большинстве российских школ должны появиться камеры с функцией распознавания лиц. Об этом рассказала министр просвещения Ольга Васильева на всероссийском образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме».
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Через четыре месяца в российских школах будет запущен пилот, который снимет часть родительского беспокойства за безопасность детей. К этому сроку, в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации, Министерство просвещения надеется подготовить проект программы «Российская электронная школа», Он станет частью открытой информационно-образовательной средыпод тем же названием.
Проект предусматривает установку в школах, в том числе, новых камер с функцией распознавания лиц. Они будут запрограммированы смотреть и узнавать, создавая архив изображений. Если в школе, к несчастью, произойдет нештатная ситуация, с помощью собранного ими архива службе охраны или правоохранительным органам легче будет установить личности правонарушителей.
О пилоте, который уже осуществляется в небольшой школе, Ольга Васильева рассказала на всероссийском образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме».
«Умные камеры» уже работают в Химках и Красногорске (Московская область) в рамках программы «Безопасный регион». Руководители власти муниципалитетов Подмосковья заняты составлением перечня опасных районов; от социального неблагополучия территории будет зависеть очередность установки «умных камер» в подъездах, возле школ и детсадов.
Министр просвещения подчеркнула, что на сегодняшний день такая камера — самое дешевое средство безопасности: она должна быть в каждой школе.
Проект будет осуществляться до 2024 года.
По словам Ольги Васильевой, цифровизация школ станет одним из главных направлений работы возглавляемого ею Министерства просвещения.