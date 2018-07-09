Бутовская школа №2006 поделилась своим опытом с коллегами из Казахстана 

Этим летом в школе №2006 прошёл Международный научно-практический семинар для работников образовательных учреждений Республики Казахстан. Его официальное название — «Организационные и научно-методические аспекты образования младших школьников в рамках проекта „Эффективная начальная школа“.
В семинаре приняли участие педагоги и представители администраций образовательных учреждений Казахстана.
Перед участниками семинара выступила кандидат педагогических наук, Заслуженный учитель России, директор школы №2006 Вера Илюхина. Также частью семинара стал мастер-класс, проведённый учительницей начальных классов школы №2006, педагогом высшей категории Еленой Дорофеевой.
Обо всём этом школа №2006 сообщила на своём сайте.
Надеемся, что опыт бутовских педагогов будет полезен гостям из Казахстана и укрепит сотрудничество на постсоветском пространстве.