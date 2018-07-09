Европейский университет вновь просит вернуть лицензию

«В среду (4 июля) мы подали комплект документов на образовательную лицензию. В пятницу (6 июля) нас в электронной форме известили о том, что документы приняты к рассмотрению. С этого момента наступает начало 45-дневного срока, в который должно быть принято решение», — уточнила Самолетова.

По ее словам, это уже четвертое обращение за лицензией. «Последний спор касался пожарного заключения, и этот спор не закрыт, у каждой из сторон свое мнение на этот счет. Но в части соблюдения правил противопожарной безопасности у нас все в порядке», — подчеркнула Самолетова.

Ранее 9-й апелляционный арбитражный суд оставил в силе итоги проверки Рособрнадзора, на основании которой Европейскому университету отказали в получении лицензии в 2017 году. Ректорат решил прекратить дальнейшее судебное разбирательство.

В октябре 2017 года ректор вуза Николай Вахтин заявлял, что намерен добиться новой лицензии от Рособрнадзора. «Мы будем подавать документы в Рособрнадзор раз за разом, до тех пор, пока они не устанут от нас. Мы продолжим попытки добиться позитивного ответа», — подчеркнул он.

Вахтин отметил, что у вуза достаточно денег для полноценной работы в течение двух-трех лет. После этого срока, по его словам, бороться за сохранение вуза будет бессмысленно.

Позже в ходе разбирательств с петербургскими властями университет был вынужден покинуть Малый мраморный дворец (дворец Кушелева-Безбородко) на Гагаринской улице, который занимал с середины 1990-х годов. Власти Петербурга заявляли, что в освободившемся здании планируют разместить Академию цифровых технологий.

Европейский университет переехал в новое здание неподалеку и попросил Смольный об альтернативных площадках под строительство нового здания. Занятия в университете не ведутся, однако сотрудники ведут научную работу, в вузе проходят открытые лекции.

Европейский университет, известный российский частный вуз в Санкт-Петербурге, был лишен лицензии на ведение образовательной деятельности в 2017 году по иску Рособрнадзора.