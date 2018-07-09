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Европейский университет вновь просит вернуть лицензию
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Европейский университет вновь просит вернуть лицензию 

BFM.RU 15 часов назад
Европейский университет в Санкт-Петербурге в четвертый раз обратился в Рособрнадзор за образовательной лицензией, сообщила в понедельник «Интерфаксу» руководитель аппарата ректора Алла Самолетова.
«В среду (4 июля) мы подали комплект документов на образовательную лицензию. В пятницу (6 июля) нас в электронной форме известили о том, что документы приняты к рассмотрению. С этого момента наступает начало 45-дневного срока, в который должно быть принято решение», — уточнила Самолетова.
По ее словам, это уже четвертое обращение за лицензией. «Последний спор касался пожарного заключения, и этот спор не закрыт, у каждой из сторон свое мнение на этот счет. Но в части соблюдения правил противопожарной безопасности у нас все в порядке», — подчеркнула Самолетова.
Ранее 9-й апелляционный арбитражный суд оставил в силе итоги проверки Рособрнадзора, на основании которой Европейскому университету отказали в получении лицензии в 2017 году. Ректорат решил прекратить дальнейшее судебное разбирательство.
В октябре 2017 года ректор вуза Николай Вахтин заявлял, что намерен добиться новой лицензии от Рособрнадзора. «Мы будем подавать документы в Рособрнадзор раз за разом, до тех пор, пока они не устанут от нас. Мы продолжим попытки добиться позитивного ответа», — подчеркнул он.
Вахтин отметил, что у вуза достаточно денег для полноценной работы в течение двух-трех лет. После этого срока, по его словам, бороться за сохранение вуза будет бессмысленно.
Позже в ходе разбирательств с петербургскими властями университет был вынужден покинуть Малый мраморный дворец (дворец Кушелева-Безбородко) на Гагаринской улице, который занимал с середины 1990-х годов. Власти Петербурга заявляли, что в освободившемся здании планируют разместить Академию цифровых технологий.
Европейский университет переехал в новое здание неподалеку и попросил Смольный об альтернативных площадках под строительство нового здания. Занятия в университете не ведутся, однако сотрудники ведут научную работу, в вузе проходят открытые лекции.
Европейский университет, известный российский частный вуз в Санкт-Петербурге, был лишен лицензии на ведение образовательной деятельности в 2017 году по иску Рособрнадзора.
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