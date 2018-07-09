В Тюмени начнут подготовку мостостроителей. Работы хватит на годы

С 1 сентября 2018 года базовая кафедра АО «Мостострой-11» будет осуществлять подготовку студентов по направлению «Строительство» по магистерской программе «Искусственные сооружения на транспорте, способы их возведения и эксплуатации». Итоговый документ о создании базовой кафедры подписан между генеральным директором компании Николаем Руссу и исполняющим обязанности ректора Тюменского индустриального университета Вероникой Ефремовой

Кафедра дает возможность обучения в магистратуре без отрыва от работы, а также прохождение практик и стажировок в АО «Мостострой-11». Наряду с высококвалифицированными преподавателями из российских и зарубежных вузов-партнеров университета, лекции будут читать ведущие специалисты компании, которые расскажут о специфике производственных процессов.

Приемная комиссия уже сегодня начала прием документов от поступающих на первый курс очной формы обучения по программам магистратуры. Документы будут принимать до 10 августа включительно. Как сообщили в компании, целью создания базовой кафедры является подготовка квалифицированных специалистов в области мостостроения, получение студентами прикладных профессиональных знаний, умений и навыков.