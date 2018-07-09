Николай Цуканов и Александр Моор оценили новую школу в Ямальском-2

Недавно вступивший в должность полпреда президента в УрФО Николай Цуканов вместе с врио губернатора Тюменской области Александром Моором вручили директорам школ Тюменской области ключи от новых автобусов. Площадкой для торжественной церемонии стала новая школа в микрорайоне Ямальский-2, которая откроет двери уже с 1 сентября.

— Тюменская область планомерно готовится к новому учебному году. С 1 сентября откроют свои двери три новые школы в Тюмени , Ишимском и Тобольском районах. Одновременно в 39 школах идет капитальный ремонт. В школы поставляются современные лабораторные комплексы для проведения учебной и проектной деятельности. За два последних года за счет регионального и федерального бюджетов мы приобрели 180 новых школьных автобусов. В этом году — 47 единиц. Эти автобусы соответствуют самым высоким требованиям. Почти все муниципалитеты сегодня эти автобусы получат, почти для двух тысяч наших ребят дорога до школы станет комфортнее и безопаснее. Надеюсь, наша совместная работа по подготовке к новому учебному году позволит стартовать качественно и вовремя. В добрый путь, — напутствовал директоров школ Александр Моор.

Навскидку от школы до микрорайона, где компактно проживают северяне, километра полтора, но и это расстояние дети будут ехать на новеньких желтых автобусах. Сразу два сегодня перешли в распоряжении гимназии № 49, которая с 1 сентября примет юных жителей Ямальского-2.

— Нам, конечно, удобно ее пока называть по титульному месторасположению — школой микрорайона Ямальский-2, но мы не отказываемся от других районов. Она специально на таком участке строилась, чтобы обслуживать два прилегающих к ней спальных микрорайона, включая поселок Комарово, — пояснил директор департамента образования и науки Тюменской области Алексей Райдер.

— Вначале лета был некий ажиотаж, связанный исключительно с переживаниями родителей. На сегодня вопрос полностью снят, при вместимости 1200 мест, мы приняли 944 заявления. Не стоит думать, что жителям Ямальслкого-2 может не хватить мест, потому что Преображенский занимает места, — успокоил жителей собеседник.

Новая гимназия будет работать в одну смену, уже назначен директор — Ольга Золотарева . «Красному Северу» она сообщила, что продолжается работа по подбору учителей-предметников, на сегодняшний день школа укомплектована педагогами на 85 процентов.

— Всего в школу придут около 50 педагогов, конечная цифра зависит от того, сколько мы к сентябрю наберем учеников. Думаю, только молодыми учителями нам не обойтись, кто-то должен передавать свой опыт и знания, — сказала директор.

Также полпреду представили сам микрорайон Ямальский-2, как пример комплексного обустройства. Следом за школой здесь появятся поликлиника и детский сад. Также в градостроительном плане предусмотрена еще одна школа, которую начнут строить по мере заселения территории.