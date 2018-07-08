СевГУ договорился о сотрудничестве с вузом из Исландии

МОСКВА , 8 июл — РИА Новости . Севастопольский государственный университет (СевГУ) заключил соглашение о сотрудничестве с Университетом Бифрёст в Исландии , сообщил РИА Новости проректор по международной деятельности СевГУ Никита Штыков Ранее аналогичное соглашение было подписано с Австрийским университетом прикладных наук, ведутся переговоры с Саутгемптонским университетом ( Великобритания ). Севастопольский государственный университет (СевГУ) — ведущее высшее учебное заведение Севастополя Крыма . Основан 8 октября 2014 года решением правительства РФ Церемония проставления печатей на соглашении о сотрудничестве между СевГУ и исландским Университетом Бифрёст прошла в Рейкьявике . «Любой договор, в частности с исландским университетом, подразумевает достаточно плотное взаимодействие. И обмен студентами, и стажировки, и преподавательские обмены. В перспективе — выдача двойных дипломов…, то есть по одной и той же специальности выдают дипломы два вуза — европейский и наш университет», — рассказал РИА Новости Штыков. В посольстве РФ в Исландии РИА Новости отметили, что перспективными направлениями сотрудничества с исландским университетом являются информационные и биотехнологии, экология, морская робототехника, политология. В Рейкьявике Штыков провел презентацию СевГУ в парламенте Исландии, на мероприятии присутствовал спикер Стейнгримюр Йоуханн Сигфуссон. Также проректор представил севастопольский вуз в правительстве, презентацию посетил министр окружающей среды Исландии. «Мы обсуждали вопросы… создания экологического студенческого движения», — добавил Штыков. В конце мая СевГУ подписал соглашение с государственным Австрийским университетом прикладных наук (базируется в трех городах, в частности, Линце ), отметил он. «Мы заключили договор с Австрийским университетом накануне, в мае. До этого у меня был Шанхайский университет (науки и технологии)…, в Лондоне у нас есть взаимодействие с университетом Саутгемптона. Там идут переговоры», — добавил Штыков. По словам представителя СевГУ, с Саутгемптоном «до результата, до подписания договора пока не дошли». Проректор вуза отметил, что не почувствовал никаких сложностей в связи с тем, что Евросоюз не признает вхождение Севастополя и Крыма в состав России. Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>