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Нижегородские студенты выбрали себе лидеров
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Нижегородские студенты выбрали себе лидеров 

Нижегородская правда 8 часов назад
Фото: Нижегородская правда
pixabay.comНижегородские студенты выбрали себе лидеровС 30 июня по 5 июля в оздоровительном центре «Курмышский» Пильнинского района прошла VI Областная этнотематическая смена «Студенческий лидер», в которой приняли участие более 100 самых активных представителей студенческих коллективов 7 университетов и 4 филиалов нижегородских вузов.
Смена проводилась Ассоциацией профсоюзных организаций студентов Нижегородской области при поддержке министерства внутренней региональной и муниципальной политики, министерства образования, науки и молодежной политики региона, Совета ректоров вузов Нижегородской области, Нижегородского областного союза организаций профсоюзов «Облсовпроф» и Нижегородской областной организации Общероссийского профсоюза образования.
Организаторы смены ставили перед собой задачу наряду с компетенциями в области профсоюзной деятельности выработать у студенческих лидеров навыки организации межнационального и межкультурного взаимодействия в студенческой среде. Организационно и финансово смена поддержана в рамках государственной программы «Реализация государственной национальной политики Российской Федерации в Нижегородской области».
Центральным событием смены стал Нижегородский областной этап XVI Всероссийского конкурса «Студенческий лидер — 2018», в котором приняли участие 11 конкурсантов в 2 номинациях. В номинации «для опытных студенческих лидеров» I место заняла заместитель председателя студенческого профкома Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета, студентка Ольга Спесивцева. Она будет представлять Нижегородскую область на Приволжском окружном этапе конкурса «Студенческий лидер», который пройдет в Перми. В номинации «для начинающих» студенческих лидеров победила студентка ННГАСУ Ирина Бортникова.
В рамках обширной программы для участников смены также прошли обучающие, культурно-массовые и физкультурные мероприятия.
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