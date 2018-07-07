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Телеканал для школьников появится в России
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Телеканал для школьников появится в России 

Газета.Ru 1 час назад
Телевизионный канал для учащихся общеобразовательных школ появится в России в 2020 году. Соответствующее поручение дал министрам российский премьер‐министр Дмитрий Медведев, сообщает телеканал «360».
Канал, рассчитанный на аудиторию в возрасте от 8 до 16 лет, будет транслироваться в школах. По замыслу Медведева, его основными задачами станет информирование, расширение кругозора, формирование активной гражданской позиции и развитие творческих способностей детей.
Созданием детского телевидения займутся министерство просвещения и Минфин совместно с органами исполнительной власти субъектов.
Кроме того, по поручению Медведева, профильные ведомства разработают примерные рабочие программы учебных дисциплин, курсов изучения родных языков, основ финансовой грамотности, игры в шахматы и хорового пения.
А Минприроды и Минпросвещения совместно с органами исполнительной власти создадут программу по экологическому просвещению школьников.
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