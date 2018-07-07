Телеканал для школьников появится в России

Телевизионный канал для учащихся общеобразовательных школ появится в России в 2020 году. Соответствующее поручение дал министрам российский премьер‐министр Дмитрий Медведев , сообщает телеканал «360».

Канал, рассчитанный на аудиторию в возрасте от 8 до 16 лет, будет транслироваться в школах. По замыслу Медведева, его основными задачами станет информирование, расширение кругозора, формирование активной гражданской позиции и развитие творческих способностей детей.

Созданием детского телевидения займутся министерство просвещения и Минфин совместно с органами исполнительной власти субъектов.

Кроме того, по поручению Медведева, профильные ведомства разработают примерные рабочие программы учебных дисциплин, курсов изучения родных языков, основ финансовой грамотности, игры в шахматы и хорового пения.