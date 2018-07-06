Ещё
Школьники из Хорошевки начнут изучать испанский язык
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Школьники из Хорошевки начнут изучать испанский язык 

Управа района Хорошевский города Москвы 6 июля 2018
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
В объединении дополнительного образования школы № 1409 открыт набор в группы по изучению испанского языка. Об этом рассказала представитель пресс-службы школы Татьяна Сомова.
— Испанский язык — самый распространенный из всех романских языков и второй по популярности изучения язык в мире. Одна из причин — его простота изучения для начинающих: не возникает сложностей с произношением и грамматикой. Многие исследователи считают, что вскоре он может и вовсе оттеснить в сторону английский язык и занять почетное первое место, — делится Сомова. — На испанском языке сегодня говорят уже 500 миллионов человек в мире или 22 страны в 4-х континентах, а это примерно пятая часть мира.
Вести занятия будут педагоги Ксения Голенкова и Дарья Трепольская.
Запись производится на портале mos.ru.
(ап)
Управа района Хорошевский города Москвы: последние новости
В школе №1287 из Хорошевки проводят работы по укладке интернет-кабеля, необходимого для реализации проекта «Московская электронная школа» В одной из школ Хорошевки продолжается прием заявок в предпрофессиональные классы Школьники из Хорошевки вернулись из Италии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посидим дома: почему россияне не едут за границу212
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили14
Россия предрекла обвал цен на нефть29
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой10
Никаких «посмотрим»: Волкер пояснил слова Трампа98
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение