Школьники из Хорошевки начнут изучать испанский язык

В объединении дополнительного образования школы № 1409 открыт набор в группы по изучению испанского языка. Об этом рассказала представитель пресс-службы школы Татьяна Сомова

— Испанский язык — самый распространенный из всех романских языков и второй по популярности изучения язык в мире. Одна из причин — его простота изучения для начинающих: не возникает сложностей с произношением и грамматикой. Многие исследователи считают, что вскоре он может и вовсе оттеснить в сторону английский язык и занять почетное первое место, — делится Сомова. — На испанском языке сегодня говорят уже 500 миллионов человек в мире или 22 страны в 4-х континентах, а это примерно пятая часть мира.

Вести занятия будут педагоги Ксения Голенкова и Дарья Трепольская.

Запись производится на портале mos.ru

(ап)