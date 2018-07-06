Рособрнадзор запретил прием в Институт экономики и социального развития 

Рособрнадзора на своем сайте сообщил об отзыве лицензии и запрете на прием абитуриентов в Институт экономики и социального развития.
Также в ведомстве сообщили, об отзыве лицензии у Уральского социально-экономического института ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений».
В сообщении говорится, что подобное решение было принято «в связи с неустранением организацией, осуществляющей образовательную деятельность, выявленного несоответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральным государственным образовательным стандартам».
В Рособрнадзоре отметили, что решение об отзыве лицензии было принято с участием Аккредитационной комиссии.
Ранее сообщалось, что Рособрнадзор отказал в аккредитации «Шанинке».