Рособрнадзор запретил прием в Институт экономики и социального развития

Рособрнадзора на своем сайте сообщил об отзыве лицензии и запрете на прием абитуриентов в Институт экономики и социального развития.

Также в ведомстве сообщили, об отзыве лицензии у Уральского социально-экономического института ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений».

В сообщении говорится, что подобное решение было принято «в связи с неустранением организацией, осуществляющей образовательную деятельность, выявленного несоответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральным государственным образовательным стандартам».

В Рособрнадзоре отметили, что решение об отзыве лицензии было принято с участием Аккредитационной комиссии.

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор отказал в аккредитации «Шанинке».