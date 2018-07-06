Одним из лучших участников Школы Новых Технологий стал школьник из Богородского

Заслуженные награды вручены ученику школы №1797 «Богородская» Степану Е. и его руководителю Елене Меркуловой

Церемония награждения лучших участников Школы Новых Технологий 2017/2018 учебного года состоялась в конце июня в павильоне «Умный город», который расположен на ВДНХ. На мероприятии были отмечены лучшие ученики, золотые участники, соискатели, а также названы новые участники ШНТ.

В резкльтате грамотами и памятными призами от партнеров был награжден 21 школьник. В их число вошел и ученик школы №1797 «Богородская» Степана Е., и его руководитель Елена Меркулова.