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Одним из лучших участников Школы Новых Технологий стал школьник из Богородского
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Одним из лучших участников Школы Новых Технологий стал школьник из Богородского 

Официальный сайт управы района Богородское 6 июля 2018
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Заслуженные награды вручены ученику школы №1797 «Богородская» Степану Е. и его руководителю Елене Меркуловой.
Церемония награждения лучших участников Школы Новых Технологий 2017/2018 учебного года состоялась в конце июня в павильоне «Умный город», который расположен на ВДНХ. На мероприятии были отмечены лучшие ученики, золотые участники, соискатели, а также названы новые участники ШНТ.
В резкльтате грамотами и памятными призами от партнеров был награжден 21 школьник. В их число вошел и ученик школы №1797 «Богородская» Степана Е., и его руководитель Елена Меркулова.
Помимо этого учителя 31 московской школы были награждены сертификатами от Департамента информационной технологий города Москвы, пять школ стали золотыми участниками ШНТ (среди них школа № 1795, чей корпус расположен в Богородском), а Технологический колледж №21 вошел в число новых участников Школы Новых Технологий.
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