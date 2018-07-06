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Стобалльники ЕГЭ в Абакане получат 10 тысяч рублей от администрации
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Стобалльники ЕГЭ в Абакане получат 10 тысяч рублей от администрации 

360tv.ru 6 июля 2018
Фото: 360tv.ru
Выпускники абаканских школ, сдавшие Единый госэкзамен на наивысший балл, получат премию от мэра города в размере десяти тысяч рублей каждому. В этом году отличились четыре старшеклассника, сообщила интернет‐газета «Хакасия».
Известно, что одной из выпускниц дадут двойную премию, поскольку она получила сто баллов по двум предметам сразу: по русскому языку и физике.
Традиции денежных поощрений стобалльников ЕГЭ в Абакане существует уже 12 лет. Нынешняя сумма — десять тысяч рублей — была установлена в 2014 году.
Флейтистка красноярского духового оркестра сыграла композицию из фильма «Величайший шоумен» и сняла клип на в заповеднике «Столбы».
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