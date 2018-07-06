Стобалльники ЕГЭ в Абакане получат 10 тысяч рублей от администрации

Выпускники абаканских школ, сдавшие Единый госэкзамен на наивысший балл, получат премию от мэра города в размере десяти тысяч рублей каждому. В этом году отличились четыре старшеклассника, сообщила интернет‐газета «Хакасия».

Известно, что одной из выпускниц дадут двойную премию, поскольку она получила сто баллов по двум предметам сразу: по русскому языку и физике.

Традиции денежных поощрений стобалльников ЕГЭ в Абакане существует уже 12 лет. Нынешняя сумма — десять тысяч рублей — была установлена в 2014 году.

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