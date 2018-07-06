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В Мотовилихе думают над обустройством площадки напротив школы №116
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В Мотовилихе думают над обустройством площадки напротив школы №116 

РИА «ФедералПресс» 6 июля 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Мотовилихе общественники, местные дители и власти обсуждают варианты благоустройства территории напротив школы № 116. Как сообщает пресс-служба мэрии, в обсуждении приняли участие заинтересованные жители, глава администрации Мотовилихинского района Перми Александр Хаткевич, начальник городского департамента образования Людмила Серикова, начальник городского департамента социальной политики Юлия Овсянникова.
Один из вариантов благоустройства — создание сквера и мест для полноценных занятий спортом.
Рабочая группа с участием инициативных жителей и представителей районных и городских властей будут и дальше обсуждать развитие территории.
Как ранее сообщал «ФедералПресс», в краевой столице возводятся корпуса школ № 42 и 59, на объектах работают три сотни рабочих.
Фасады и кровли прежних корпусов решено отремонтировать, чтобы они визуально соответствовали новым. Фасад старого корпуса школы № 59 отремонтируют в 2019 году, в 42 школе ремонтные работы идут сейчас. Что касается новых корпусов, то там уже благоустраивается территория, ведутся отделочные работы, монтаж сетей и вентиляции
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