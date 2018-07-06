В Мотовилихе думают над обустройством площадки напротив школы №116

В Мотовилихе общественники, местные дители и власти обсуждают варианты благоустройства территории напротив школы № 116. Как сообщает пресс-служба мэрии, в обсуждении приняли участие заинтересованные жители, глава администрации Мотовилихинского района Перми Александр Хаткевич , начальник городского департамента образования Людмила Серикова , начальник городского департамента социальной политики Юлия Овсянникова.

Один из вариантов благоустройства — создание сквера и мест для полноценных занятий спортом.

Рабочая группа с участием инициативных жителей и представителей районных и городских властей будут и дальше обсуждать развитие территории.

Как ранее сообщал «ФедералПресс», в краевой столице возводятся корпуса школ № 42 и 59, на объектах работают три сотни рабочих.

Фасады и кровли прежних корпусов решено отремонтировать, чтобы они визуально соответствовали новым. Фасад старого корпуса школы № 59 отремонтируют в 2019 году, в 42 школе ремонтные работы идут сейчас. Что касается новых корпусов, то там уже благоустраивается территория, ведутся отделочные работы, монтаж сетей и вентиляции