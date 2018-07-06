Ректоры АлтГТУ им. И. Ползунова и АГМУ обсудили возможности сотрудничества

Ректоры АлтГТУ им. И. И. Ползунова и АГМУ обсудили возможности сотрудничества в рамках действующего соглашения между вузами.

В Алтайском государственном техническом университете состоялось совещание с участием руководства Алтайского государственного медицинского университета, где обсуждались перспективные направления сотрудничества в рамках действующего соглашения между университетами.

В частности, вузы будут взаимодействовать в образовательной, научной деятельности, а также в разработке специализированных программ и тренажеров для высокотехнологичного обучения студентов на качественно новом уровне.

По словам ректора АлтГТУ Андрея Маркова, у вузов всегда было много точек соприкосновения. Так, в 2016 году в сотрудничестве с Алтайским государственным медицинским университетом и алтайским филиалом ФГБУ «Гематологический научный центр» разработали совершенно новую, инновационную образовательную программу. Её цель — подготовка специалистов для работы с методами тромбодинамики и ПЦР-диагностики. В рамках программы обучили более 60 сотрудников системы здравоохранения Алтайского края . Это врачи-гематологи, кардиологи, хирурги и другие узкие специалисты.

Как заверили в Алтайском техническом университете, к новому учебному году вуз готов предложить модульные программы повышения квалификации по современным информационным технологиям для практикующих врачей из лечебных учреждений края в рамках постдипломного образования. Это позволит повысить качество оказания медицинской помощи населению.

Ректор АГМУ Игорь Салдан отметил уникальность партнерства двух ведущих алтайских вузов не только для развития науки, обучения студентов, но и для улучшения качества оказания медицинской помощи жителям региона: «Внедрение новых цифровых технологий в учебный процесс поможет усовершенствовать систему обучения будущих медиков и практикующих врачей, а также насытить образовательную программу разноплановыми практическими занятиями».

Еще одним направлением сотрудничества вузов может стать разработка и поставка тренажеров и комплектующих к ним для оснащения Симуляционного центра АГМУ. Представители медуниверситета оценили преимущества разработок технического университета перед другими производителями, прежде всего по соотношению «цена — качество» и возможности оперативного внедрения алтайских новинок в учебный процесс.

Игорь Салдан выразил надежду на более тесное научное сотрудничество между вузами и предложил коллегам из технического университета использовать дополнительные возможности для продвижения АлтГТУ в международном научном пространстве, в том числе через публикацию в издании «Бюллетень медицинской науки», который выпускается АГМУ на двух языках: русском и английском.