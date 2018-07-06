В Барнауле обсуждают, как воспитать новое поколение инженеров и ученых

Всероссийская научно-практическая конференция образовательных центров Фонда Андрея Мельниченко открылась в Барнауле . В течение недели педагоги из девяти регионов России , где ведут свою деятельность центры Фонда, а также предприятия Сибирской генерирующей компании, СУЭК Еврохим , будут обсуждать актуальные вопросы и современные практики естественнонаучного и инженерно-технического образования одаренных школьников.

Конференция в Барнауле проводится Фондом Андрея Мельниченко при поддержке Правительства Алтайского края и Алтайского государственного технического университета им. И. И. Ползунова.

«Сегодня, когда на первое место в приоритетах развития любого региона выходит формирование человеческого капитала, для достижения успеха чрезвычайно важно и развивать интеллектуальные ресурсы. И вы знаете, что по данным Всемирного банка 64% экономического роста обусловлено именно человеческим капиталом, и развивать это достояние необходимо с самого раннего детства, — отметил врио Министра образования Алтайского края Александр Жидких . — У нас в регионе сложилось понимание того, что увеличение числа молодых ученых является главной основой модернизации нашей экономики».

С одним из ключевых докладов перед участниками выступил член-корреспондент РАН , декан химического факультета МГУ Степан Калмыков.

«Мы живем в большом одном едином образовательном пространстве, и проекты Фонда Андрея Мельниченко крайне важны для того, чтобы самые высокие образовательные стандарты распространялись по территории России, — сказал он. — Чтобы талантливые ребята из отдаленных регионов нашей страны имели равные шансы развиваться, поступать в ведущие вузы, иметь карьерный рост и хорошую работу».

Исполнительный директор Фонда Андрея Мельниченко Александр Чередник отметил, что это первая подобная конференция для образовательных центров фонда.

«Уверен, такие события станут традиционными. Мы изначально рассматривали Алтайский край как общесибирский центр для обмена опытом. В пользу этого сыграли несколько факторов. Во-первых, удобное географическое положение. Во-вторых, здесь широка география присутствия Сибирской генерирующей компании — Барнаул, Рубцовск Бийск — и, соответственно, три наших центра В-третьих, здесь уникальный преподавательский состав».

В первый день конференции состоялась одна из самых важных и интересных панельных дискуссий на тему «Будущее образования: одаренность VS стандартизация». Ее участники подняли важные темы, связанные с тем, что в школах сейчас сокращают часы на важнейшие предметы — физику, химию и математику. По мнению экспертов, такая стандартизация лишает школьников возможности раскрыть свои таланты. В этих условиях программы дополнительного образования, которые предлагает Фонд Андрея Мельниченко, — один из выходов. Здесь осуществляется индивидуальный подход к детям и дается полная свобода для научного творчества. Практико-ориентированные образовательные программы построены с учетом возрастных особенностей школьников и позволяют реализовать комплексный подход к начальной подготовке будущих инженеров-исследователей, ученых и естествоиспытателей.

Благотворительный фонд Андрея Мельниченко — первый в России частный фонд инфраструктурных образовательных проектов в сфере естественных наук. Его миссия состоит в создании среды для развития талантов в российских регионах. В 2017 году фонд создал в Барнауле Центр детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова», а после были открыты филиалы в Рубцовске и Бийске. В центрах создаются все необходимые условия: оборудуются учебные классы и лаборатории, приглашаются лучшие преподаватели из школ и вузов регионов, занятия для учащихся бесплатны.