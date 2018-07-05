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Для оценщиков изменят правила работы
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Для оценщиков изменят правила работы 

Парламентская газета 5 июля 2018
Фото: Парламентская газета
Правила обучения и работы российских оценщиков могут измениться. Речь идёт о специалистах-экспертах, которые имеют право проводить оценку и подписывать отчёт о ней в сфере недвижимости, транспортных средств, оборудования, предприятий. Соответствующий законопроект Госдума приняла 4 июля в первом чтении.
Изменения вносятся в Федеральный закон «Об оценочной деятельности в РФ» и отдельные законодательные акты.
Глава думского Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев объяснил, что уточняется процедура получения профессионального образования и сдачи квалификационного экзамена для приобретения статуса оценщика, реорганизации некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой организации оценщиков, и оптимизация порядка ведения Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
В документе сказано, что профессиональное образование оценщики должны получать в вузах, а срок, по прошествии которого претендент допускается к повторной сдаче квалификационного экзамена, будет составлять 30 дней вместо 90.
Кроме того, отменяется требование к опыту работы для получения квалификационного аттестата оценщика, в соответствии с которым не менее года из последних трёх лет опыта работы кандидата должно приходиться на работу оценщика или его помощника. При этом требование об опыте работы для получения квалификационного экзамена не распространяется на лиц, являющихся членами саморегулируемых организаций оценщиков по состоянию на 1 июня 2018 года.
Законопроект дополняет требование к арбитражному управляющему по публикации сведений об отчёте об оценке наряду с электронной копией отчёта об оценке имущества должника в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.
Также инициатива исключает требование по обязательной оценке в составе имущества должника того, что является залогом.
Сергей Катасонов из ЛДПР считает, что оценщики должны раз в три года подтверждать свою квалификацию и эта норма должна сохраниться, и поддержал возможность повторной сдачи этого экзамена через 30 дней после проваленного.
Дмитрий Сазонов из «Единой России» напомнил, что проблемы оценщиков обсуждались неоднократно на разных площадках, особенно в «Парламентской газете».
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