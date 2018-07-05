Ещё
Какие специальности выбирают российские абитуриенты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Какие специальности выбирают российские абитуриенты 

ТВ Центр 5 июля 2018
Фото: ТВ Центр
Марафон под названием «Приемная кампания» для вчерашних школьников в самом разгаре. Абитуриенты спешат окончательно определиться с будущей профессией. Заявления на поступление подают в несколько вузов, по закону можно сразу в пять по всей стране, передает "ТВ Центр".
В этом году Дальневосточный федеральный университет готов принять 2400 студентов на бюджетные места. Это почти 30% от общего количества поступающих. Бесплатное высшее образование ученики зарабатывают себе еще в школе. Дополнительные баллы дают за значки ГТО, победы на олимпиадах.
Анастасия давно определилась — посвятит себя медицине. В приоритете обучение в московском вузе. Проходной балл на бюджетное место в прошлом году там составил 272. А значит, на ЕГЭ надо не просто перейти порог, а набрать максимум. Анастасии удалось. Сотни прорешанных заданий дали результат. 100 баллов по химии. Плюс, дополнительные пять за красный аттестат.
Такие отличные показатели по точным наукам на ЕГЭ — пока редкость. Школьники лучше сдают историю, обществознание, иностранные языки, литературу. А, значит, на специальностях, где необходимы эти предметы, высокий проходной балл и конкурс.
На технические специальности проходной балл ниже. Например, чтобы выучиться на физика — ядерщика, нужно 142 балла, на кораблестроителя — 151. Но обязательный предмет для поступления — физика. При этом гарантий на будущее трудоустройство в Приморье, признаются эксперты, у этих специалистов выше.
Тем временем в общежитиях кампуса федерального университета уже готовятся к наплыву студентов. В стандартном номере есть шкаф, письменные столы, кровати, холодильник, бесплатный Wi-Fi, к тому же, здесь раз в неделю проводит уборку клининговая служба.
Платно или бесплатно, студенты со всей России и иностранцы стремятся поступить в Дальневосточный университет. Манят абитуриентов морские пейзажи и условия проживания в кампусе. В прошлом году Дальневосточный университет выбрали 7000 школьников. Итоги этой приемной кампании подведут в сентябре.
Ольга Скрипникова, «ТВ Центр», Владивосток.
ТВ Центр: последние новости
В Центре детской гематологии им. Рогачёва устроили бал для старшеклассников Бордачёв прокомментировал политический кризис в Германии Медведев подвел итоги проведения ЕГЭ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посидим дома: почему россияне не едут за границу256
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили15
Россия предрекла обвал цен на нефть29
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой10
Названа разница в доходах богатых и бедных россиян24
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение