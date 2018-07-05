Какие специальности выбирают российские абитуриенты

Марафон под названием «Приемная кампания» для вчерашних школьников в самом разгаре. Абитуриенты спешат окончательно определиться с будущей профессией. Заявления на поступление подают в несколько вузов, по закону можно сразу в пять по всей стране, передает "ТВ Центр"

В этом году Дальневосточный федеральный университет готов принять 2400 студентов на бюджетные места. Это почти 30% от общего количества поступающих. Бесплатное высшее образование ученики зарабатывают себе еще в школе. Дополнительные баллы дают за значки ГТО, победы на олимпиадах.

Анастасия давно определилась — посвятит себя медицине. В приоритете обучение в московском вузе. Проходной балл на бюджетное место в прошлом году там составил 272. А значит, на ЕГЭ надо не просто перейти порог, а набрать максимум. Анастасии удалось. Сотни прорешанных заданий дали результат. 100 баллов по химии. Плюс, дополнительные пять за красный аттестат.

Такие отличные показатели по точным наукам на ЕГЭ — пока редкость. Школьники лучше сдают историю, обществознание, иностранные языки, литературу. А, значит, на специальностях, где необходимы эти предметы, высокий проходной балл и конкурс.

На технические специальности проходной балл ниже. Например, чтобы выучиться на физика — ядерщика, нужно 142 балла, на кораблестроителя — 151. Но обязательный предмет для поступления — физика. При этом гарантий на будущее трудоустройство в Приморье, признаются эксперты, у этих специалистов выше.

Тем временем в общежитиях кампуса федерального университета уже готовятся к наплыву студентов. В стандартном номере есть шкаф, письменные столы, кровати, холодильник, бесплатный Wi-Fi, к тому же, здесь раз в неделю проводит уборку клининговая служба.