Прием, прием… В вузах Алтайского край ждут сознательных абитуриентов

Однажды на молодёжном управленческом форуме АТР один маститый инорегиональный спикер почти потряс слушателей, заговорив о высшем образовании.

Во-первых, поведал, что в бытность студентом вместо посещений лекций (и зачастую — семинаров) пробовал зарабатывать деньги. А за пару недель до сессий — «как все нормальные студенты» — усаживался за подготовку и готовился так, чтобы ни один преподаватель не мог «завалить» его, прогульщика.

Во-вторых, сказал, что за время его работы в разных организациях диплом с него спросили лишь однажды: остальных работодателей он «брал» демонстрацией «набора практических компетенций» и энергичностью. И в самостоятельной работе (а он создаёт бизнес-проекты с нуля, «раскручивает» и продаёт) его не интересуют дипломы партнёров и нанимаемых сотрудников: для него важны реальные знания и умения вкупе со способностью обучаться «по ходу дела».

Молодёжь спич эксперта слушала заинтересованно, но с недоверием… Диплом о высшем образовании был и во многом остаётся важным социальным индикатором, обучение в вузе — едва ли не обязательным жизненным этапом и, желательно, очное… Даже если за это приходится платить очень приличные — по алтайским меркам — деньги.

Как там с бюджетом?

Аттестаты о среднем общем образовании нынче у нас получили почти 11,5 тысячи выпускников. Теоретически почти половина из них может поступить в государственные вузы края. На 2018/2019 учебный год им выделено более 6 тысяч бюджетных мест, сообщил врио губернатора Виктор Томенко во время встречи с избранными выпускниками-«медалистами» (многие из них заранее приглашены на учёбу в инорегиональные вузы, — ред.). В алтайских университетах и институтах для вчерашних школьников предлагается 119 программ бакалавриата и специалитета. Большинство из них, подчёркивают в Минобразовании региона, направлены на подготовку инновационных кадров для агропромышленного, биофармацевтического, медицинского, туристско-рекреационного кластеров края и, «нашего» же, оборонно-промышленного комплекса.

К примеру, техническому университету им. И. И. Ползунова выделено 1913 бюджетных мест, часть из которых распределена по его филиалам. Так, Бийский технологический институт получил 209 мест, Рубцовский индустриальный институт — 96. Традиционно приоритетными для АлтГТУ являются направления подготовки технической и технологической направленности, а также IT-отрасли; по словам ответственного секретаря приёмной комиссии вуза Павла Черданцева, большой конкурс ожидается и на архитектуре.

Контрольные цифры бюджетного приёма по программам бакалавриата и специалитета по очной форме в классическом университете — 924 человека.

Больше всего «бесплатников» готов принять географический факультет (161) и физико-технический (109). Но вот по истечении первой недели работы приёмной комиссии АлтГУ её ответственный секретарь Иван Назаров отметил, что значительно большее количество абитуриентов (чем в прошлом году) выбирает специальности юридического института. Особый интерес молодые люди проявляют к новому направлению подготовки — «Судебная и прокурорская деятельность», лицензия на которое получена в 2017 г. Правда, бюджетного набора на него нет, как и на ряд других «новинок» вуза: «фармация» (на химфаке), «антропология и этнология» (истфак), «медиакоммуникации» (факультет массовых коммуникаций, филологии и политологии).

По традиции и внове

Медуниверситет с программами, ясное дело, не экспериментирует. И объём бюджетных мест в нём остался на уровне прошлого года — 480. Однако по свободному конкурсу сможет пройти больше молодых людей: 211 против 134. «Процент абитуриентов, которых мы сможем зачислить в вуз по целевым направлениям от учреждений здравоохранения края, также вырос с 72% до 79%, — говорит ректор АГМУ Игорь Салдан . — Это позволит закрепить кадры в лечебно-профилактических учреждениях нашего региона».

Институт культуры «за всё про всё» примет 500 человек на все свои четыре факультета. Впервые вуз ведёт бюджетный набор на очную форму обучения по направлениям подготовки: «Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ», «Интернет-коммуникации и web-дизайн», «Танец и современная пластическая культура» и по программе магистратуры «Этнокультурное образование». Естественно, поступающие на творческие направления в АГИК должны не только предоставить результаты ЕГЭ, но и выдержать творческие и профессиональные вступительные испытания.

У педагогического университета в краевом центре контрольная цифра приёма в очный бюджетный бакалавриат — 567. В нём тоже есть новинки. Так, на филфаке появилось такое направление подготовки, как «Межкультурная коммуникация в российско-китайском образовательном пространстве». И после длительного перерыва «пед» вновь ведёт набор в бакалавриат «Мировая художественная литература».

Конечно, во всех вузах заверяют, что они готовят молодых людей исключительно по востребованным направлениям и специальностям. Но прежде чем нести документы в тот или иной вуз, юношам и девушкам лучше сто раз подумать, куда через несколько лет они реально пойдут со своими дипломами и выбранными сегодня специальностями. И уж если поступать, то учиться потом со всей серьёзностью, и всему, чему можно: не ради «корочек», ради востребованного будущего.

Комментарий:

Врио заместителя министра образования и науки Алтайского края Инесса Долженко:

«В 2018/2019 учебном году в ссузах края предусмотрено 11 070 бюджетных мест. Из них более 6,6 тысячи — по программам подготовки специалистов среднего звена, ещё более 4 тысяч — по программам подготовки квалифицированных рабочих. Приём на обучение осуществляется на общедоступной основе. В случае, если численность поступающих превышает количество запланированных бюджетных мест, приём ведут на основе среднего балла аттестата. На новый учебный год профессиональные образовательные организации края принимают на обучение по 12 профессиям и специальностям, входящим в список 50 востребованных на рынке труда, новых и перспективных, в соответствии с новыми федеральными образовательными стандартами. Набор составит 1675 человек. Среди специальностей: «Гостиничное дело», «Мастер отделочных и декоративных работ», «Поварское и кондитерское дело», «Сетевое и системное администрирование» и другие.

В профессиональных организациях предусмотрен ряд мер, направленных на оказание социальной поддержки студентов в период обучения. Так, выплачивают академическую стипендию за успехи в учёбе, социальную стипендию студентам из семей со средним душевым доходом ниже прожиточного минимума. Предусмотрена выплата повышенной стипендии за участие в общественной жизни учреждения. Проводится ежегодное бесплатное медицинское обследование.