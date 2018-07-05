Ещё
Московские школьники оказались одними из самых умных в мире
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Московские школьники оказались одними из самых умных в мире 

Мослента 5 июля 2018
Фото: Наш район Котловка
Москва заняла пятое место в мире по среднему уровню знаний школьников. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.
Аналитики консалтинговой группы Bain & Company оценили развитие образования столицы с 2010 по 2017 год в сравнении с 20 мегаполисами мира. Эксперты проанализировали три ключевых показателя: знания учащихся, дополнительное образование и развитие информационной инфраструктуры.
Москва вошла в число лидеров по трем ключевым параметрам блока «Знания»: среднему уровню знаний, плотности результатов и достижениям сильнейших учащихся. По среднему уровню математической грамотности столица заняла шестое место в мире. Согласно данным аналитиков, 42 процента столичных школьников посещают спортивные кружки и секции, 30 процентов — в сфере культуры, а 29 процентов занимаются техническим творчеством.
Помимо Москвы в группу лидеров вошли Сингапур, Шанхай, Гонконг, Хельсинки и Токио.
В июле московский школьник Руслан Салимгареев набрал 400 баллов, сдав четыре ЕГЭ на высший балл — обязательные русский язык и математику, а также биологию и химию. В МГУ имени Ломоносова выразили надежду, что школьник поступит к ним.
Мослента: последние новости
Рекордсмена ЕГЭ позвали учиться в МГУ Московские школьники оказались одними из самых умных в мире Москву разуплотнят
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посидим дома: почему россияне не едут за границу256
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили15
Россия предрекла обвал цен на нефть29
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой10
Названа разница в доходах богатых и бедных россиян24
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение