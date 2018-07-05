Путешествие по Москве и битва за лайки: «МЭШ» запустила летний марафон

Департамент информационных технологий города Москвыв рамках проекта «Московская электронная школа» запустил летний марафон. Это конкурсы для школьников от 11 до 18 лет. Их два: первый — «Урбан хайкинг», в котором нужно первыми выполнить задания квеста, разбросанные по Москве

Второй — «Битва талантов». Здесь нужно набрать как можно больше лайков за выполнение творческих заданий — литературных, музыкальных, хореографических и других. О запуске летнего марафона рассказала Светлана Романова , руководитель направления «Информационные технологии в образовании» городского Департамента информационных технологий.

«Проект «МЭШ» призван сделать образовательный процесс современным и интересным для детей. Мы общались со школьниками и узнавали у них, что бы они хотели видеть в библиотеке «МЭШ». На основе их пожеланий у нас и возникла идея проведения «Летнего марафона» — увлекательной программы для учеников во время каникул. Юные москвичи, к примеру, смогут гулять по столице и проходить занимательные квесты. При этом школьники будут активно использовать библиотеку «МЭШ», что поможет им лучше ее освоить», — отметила она.

Присоединиться к марафону можно на любом этапе. Нужно просто зайти в личный кабинет на сайте «МЭШ» (если учетной записи нет, ее очень легко завести). И уже туда нужно загружать свои работы.

Победителей марафона ждут призы — экшен-камера, самокат, фитнес-браслет, смарт-часы, беспроводная колонка и наушники.

Проект «Московская электронная школа» действует с 2016 года. Сегодня интерактивные панели, точки доступа к Wi-Fi, сервера и ноутбуки для учителей есть почти в половине школ Департамента образования Москвы и во всех школах городского Департамента труда и социальной защиты населения. Остальные образовательные организации тоже подключаются к проекту.

Библиотека «МЭШ» насчитывает более 230 электронных учебников, шесть виртуальных лабораторий, более 21 тысячи электронных сценариев уроков. К созданию контента для «МЭШ» активно подключился бизнес. Сейчас в электронной библиотеке размещено более семи тысяч интерактивных приложений.

Подробнее о «Летнем марафоне» читайте здесь.