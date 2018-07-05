Медики-практиканты прибыли в больницы на севере Приморья

Всего практику в этом году пройдут 2 320 студентов ТГМУ.

Сразу восемь студентов Тихоокеанского государственного медицинского университета и Дальневосточного государственного медицинского университета прибыли на летнюю производственную практику в больницу Пожарского района Приморья, передает пресс-служба администрации Приморского края . Все ребята — выпускники местных школ.

2 июля в медучреждение на трехнедельную практику пришли учащиеся четвертого курса — студент лечебного факультета Алексей Сигалюк и студентка педиатрического факультета Любовь Ширяева. Оба родом из Лучегорска . Курирует практикантов руководитель ЦРБ Нина Коробко.

«Практику я проходила на первом курсе здесь, а последующие — уже во Владивостоке . Первые три курса на практике нас учили ставить катетеры, капельницы, делать уколы и так далее, а сейчас мы работаем помощниками врача и непосредственно общаемся с пациентами. Уровень ответственности, конечно, значительно выше», — делится Любовь Ширяева.

Алексей впервые работает в родном поселке. Раньше он проходил производственную практику в клиниках Владивостока.

«Пока не решил окончательно со специализацией. Возможно, стану хирургом, либо анестезиологом-реаниматологом», — говорит будущий врач.

Практиканты получают опыт работы по неделе в разных отделениях больницы. Каждый студент за три-четыре недели сможет познакомиться с лечением самых разных заболеваний. Сегодня у ЦРБ есть возможность оплачивать производственную практику студентам после третьего курса, но при условии наличия сертификата среднего медработника Его студент может получить в медицинском вузе, если пройдет дополнительный курс занятий.

«Так много студентов-медиков у нас не было никогда. В этом году количество молодежи выросло в два раза! Если в 2017 году, например, летнюю производственную практику проходили четыре студента-медика, то в этом — уже восемь и, возможно, их количество увеличится», — говорит начальник отдела кадров КГБУЗ «Пожарская центральная районная больница» Ольга Потапова

Она отмечает, что среди прибывших в Пожарский район есть те, кто только что закончил первый курс, и ребята постарше.

«У нас заключен договор с руководством ТГМУ, согласно которому на нашей базе создан центр практической подготовки студентов медицинского университета. По учреждению издан приказ. У каждого студента есть свой индивидуальный план практических занятий, согласно которому они проходят летнюю производственную практику. Те, кто окончил третий курс, трудятся помощниками медсестры. Первый курс получают санитарский опыт под патронажем главной медицинской сестры Евгении Бурундуковой», — сообщили в медучредении.

С нетерпением ждали студентов-практикантов и в районной больнице Чугуевки. Этим летом сюда набраться опыта приедут сразу несколько «вчерашних» чугуевских выпускников: двое после окончания четвертого курса и шесть первокурсников.

Первой на практику приехала Лилия Ступчук, позже к ней присоединится ее сестра-близнец Олеся. В этом году они уже могут почувствовать себя молодыми докторами. Теперь каждое утро начинается с медицинского обхода пациентов терапевтического отделения под руководством врача с многолетним стажем Инны Кальченко.

«Четыре года учебы и стажировки в качестве санитарки и медсестры не прошли даром, но «врачебная» практика — это серьезней», — говорит будущий доктор.

Лилия уже участвует в осмотре пациентов, наблюдает за ними в динамике назначенного лечения, обсуждает с врачом-куратором состояние здоровья и результаты диагностических и лабораторных исследований.

«Само сложное для ребят — поставить правильный диагноз. Здесь важен и всесторонний осмотр, и заболевания в анамнезе, и результаты анализов. Клинические проявления многих болезней схожи, для постановки диагноза нужны все, полученные за четыре года знания», — говорит наставник.

Будущего врача коллеги учат правильно и своевременно оформлять документацию, рассказывают о применении медицинских стандартов в лечении пациентов и многое другое — все, что специалист должен знать и применять на практике. Так, врачу-кардиологу, которым планирует стать Лилия, нужно уметь самостоятельно делать УЗИ сердца. Такой специалист на вес золота, особенно в районной больнице.

Все студенты-медики, прибывшие на практику в Чугуевскую ЦРБ, получают медицинское образование по контракту, а значит, по завершению учебы они обязаны вернуться сюда работать.

Администрация Чугуевского района по условиям этого же договора обязана обеспечить молодых специалистов жильем. Уже сейчас в местном здравоохранении кадровый дефицит, нужны отоларинголог, окулист, хирург, терапевты.

В этом году направления для поступления в медицинский университет даны еще шести выпускникам школ района. Они тоже будут получать профессию врача по целевому договору.

Глава Приморья Андрей Тарасенко назвал кадровую политику в образовании и здравоохранении приоритетными направлениями работы.

«Во всех поездках по краю я обязательно бываю в местной школе и больнице. Проблема везде одинаковая — в больницах не хватает врачей, в школах — учителей. А те, что есть, работают с двойной нагрузкой. Какое бы современное медицинское оборудования мы не приобрели, но, если на нем некому работать, оно превращается в бесполезный кусок металла. Сегодня наша задача — привлечь молодые кадры в города и районы Приморья», — заявил глава региона.

Ранее Андрей Тарасенко поручил главам муниципалитетов активнее работать с вузами по привлечению на территории молодых кадров и выпускников, обучающихся по целевому набору, создавать в городах и районах все необходимые условия для молодых специалистов.

Всего практику в этом году пройдут 2 320 студентов Тихоокеанского государственного медицинского университета.