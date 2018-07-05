Москва вошла в пятерку мегаполисов по уровню знания школьников

МОСКВА , 5 июл — РИА Новости . Столица России заняла пятое место среди 20 мегаполисов мира по среднему уровню знаний школьников, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Шанхай, Гонконг, "Москва заняла пятое место в мире по среднему уровню знаний школьников. В группу лидеров по этому показателю также входят Сингапур Хельсинки и Токио. Таковы данные международной консалтинговой группы Bain & Company", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, аналитики оценивали развитие образования в столице с 2010 по 2017 года и сравнили с другими мегаполисами мира. Результаты представлены в докладе «Московское образование: повышение эффективности на фоне глобальных перемен».

Эксперты делали вывод, анализируя три ключевых показателя: знания учащихся, дополнительное образование, развитие информационной инфраструктуры, а также индивидуальных талантов.