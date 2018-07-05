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Школьники и студенты со всей России решают «кейсы» ведущих предприятий края
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Школьники и студенты со всей России решают «кейсы» ведущих предприятий края 

АиФ-Владивосток 5 июля 2018
Фото: АиФ-Владивосток
Всероссийский детско-молодежный форум «Наноград-2018» проходит в Дальневосточном федеральном университете в Приморье. Мероприятие объединило более 250 школьников и студентов из 24 регионов страны.
Как отметили организаторы мероприятия, вместе с учителями, учеными, инженерами и предпринимателями со всех уголков страны, 255 школьников и студентов будут трудиться над решением «кейсов», реальных проблем и задач производственных предприятий. Идеи школьников планируется применять в дальнейшей работе компаний. Большинство «кейсов» этого года связаны с высокотехнологичными материалами, технологиями производства и выводом на рынок новых продуктов.
«Ключевая идея форума «Наноград-2018» — мосты, соединяющие людей, традиции и высокие технологии. В этом году ими станутпросторные лабораторные корпусов ДВФУ, которые на 10 дней превратятся в город-технопарк», — отмечают организаторы.
В торжественной церемонии открытия наногорода приняли участие врио вице-губернатора Приморского края Ирина Мануйлова, супруга главы Приморья, представитель оргкомитета социального проекта «Дети Приморья» Светлана Тарасенко, ректор ДВФУНикита Анисимов, а также мэр Владивостока Виталий Веркеенко.
«Приветствуем всех вас на приморской земле. Ребята, я желаю вам вместе с наставниками в эти дни творить, создавать, искать и находить. Удачи! Новых горизонтов!» — пожелала ребятам Светлана Тарасенко.
По словам заместителя главы края Ирины Мануйловой, «подобные проекты не только продвигают потенциал страны, но и поднимают качество российского образования».
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