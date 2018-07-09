Ещё
Оценены знания школьников по итогам ЕГЭ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Оценены знания школьников по итогам ЕГЭ 

Lenta.ru 15 часов назад
Фото: РИА Новости
645 тысяч выпускников 2018-го года обошли своих предшественников по результатам Единого государственного экзамена. Об этом сообщили «Известия».
Основная волна сдачи ЕГЭ завершилась 2 июля. По обязательным экзаменам средние показатели качественно выросли. Так, средний балл по русскому языку поднялся с 69 до 70,93. Результаты ЕГЭ по базовой математике (по пятибалльной шкале) увеличились на полтора балла: с 2,79 до 4,29.
Однако замглавы Рособрнадзора Анзон Музаев не считает рост результатов ЕГЭ значительными:
«Последние несколько лет средние баллы по всем предметам находятся в целом на одном и том же уровне. Ожидать их бесконечного роста неправильно — можно самих себя в тупик загнать. Сейчас мы пришли к золотой середине», — приводит его слова издание.
Также увеличилось число школьников, получивших высокие баллы на экзамене. От 80 до 100 баллов ЕГЭ написали почти на два процента больше выпускников: 26,7 процента против 25.
5 июля стало известно, что большинство россиян заметили ухудшение качества знаний у школьников. Согласно результатам ВЦИОМ, 77 процентов россиян считают, что натаскивание учеников на прохождение тестов при подготовке к ЕГЭ, снижает реальный уровень знаний.
Последние новости
Россиянок преследуют и унижают толпы мужчин Россиянам пообещали рост пенсий на 35 процентов Раскрыт план Порошенко начать большую войну в Донбассе
Комментарии5  Ещё 58 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Крымом нависла угроза310
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги51
В России отреагировали на уход Джонсона114
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»93
Грузинский пастух сознался в убийстве американцев246
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:05
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
02:30
Борис Джонсон ушел в отставку
В мире Политика
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение