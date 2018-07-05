Васильева и Фурсенко обсудят образование будущего с участниками «Территории смыслов»

"Участниками второй смены форума — «Образование будущего» станут молодые учителя школ и вузовские преподаватели, председатели, координаторы, кураторы и вожатые Российского движения школьников, представители студенческих СМИ и блогеры. Среди гостей форума ожидаются министр просвещения Ольга Васильева и помощник президента России Андрей Фурсенко", — сообщили ТАСС в пресс-службе.

Спикерами смены также выступят инноваторы в сфере образовательных онлайн-проектов, представители Российского движения школьников, молодые учителя и руководители школ с новым взглядом на учебный процесс.

"Цель смены — выявить образовательные тренды, которые помогут установить связь педагогов с учениками с учетом нового времени, когда школьники книгам предпочитают планшеты, отвлекаются от уроков на смартфон и игнорируют традиционные форматы обучения, больше увлекаясь учебным видео и приложениям. Итогом работы почти 1 тыс. молодых специалистов образовательной смены станет концепция программы развития социальной вовлеченности для учеников", — добавили в пресс-службе форума.

Форум «Территория смыслов» проходит во Владимирской области с 27 июня по 12 августа. В этом году он примет шесть тематических смен — «Новые возможности развития студенческих объединений» (27 июня — 3 июля), «Образование будущего» (5-11 июля), «Цифровой мир» (13-19 июля), «Поколение доброй воли» (21-27 июля), «Эффективная политика» (29 июля — 4 августа), «Молодежная команда страны» (6-12 августа). Участниками форума станут около 6 тыс. молодых людей со всей страны.

Новым форматом работы на форуме станут тренд-сессии — авторская программа личностного развития, основанная на поиске и формулировании трендов, их всестороннем рассмотрении и эффективном поиске решений отраслевых задач. Особое внимание в программе уделяется личностному развитию молодых людей. По итогам смены для каждого будет составлен персональный трек-лист действий по достижению целей и план его реализации на год. Организатором форума «Территория смыслов на Клязьме» выступает Росмолодежь.