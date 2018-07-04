Итоги 2017-2018 учебного года подвели в Выборге

Руководители и специалисты образовательных учреждений Выборгского района сыграли в деловую игру, на которой подвели итоги минувшего учебного года.

На прошлой неделе работники сферы образования Выборгского района подвели итоги минувшего учебного года и определили рабочий план на следующий год, тщательному анализу подверглись такие моменты, как: воспитание и дополнительное образование детей, оснащенность школ всем необходимым, юридическая поддержка, кадровая и методическая работа.

Отметим, что Выборгский район в этом году отправил во взрослую жизнь 544 выпускника 11 классов, из них 56 человек смогли завершить учебу с медалью «За особые успехи в учении. При этом сто баллов на ЕГЭ по русскому получили 4 выпускника Выборгских школ и один по географии.

Также Выборгский район в этом году также стал лучшим в регионе по результатам участия во Всероссийской олимпиаде школьников. По итогам интеллектуальных испытаний Денис Писаренко (школа №37) стал победителем финального этапа олимпиады по русскому языку. Анастасия Паршутич (гимназия №11) и Денис Писаренко (школа №37) — призеры Всероссийской олимпиады школьников по литературе. Также в заключительном этапе Всероссийской олимпиады по литературе приняла участие ученица школы города Светогорска Мария Ким, по китайскому языку и географии — учащаяся гимназии №11 Анастасия Лапина