Ещё
Итоги 2017-2018 учебного года подвели в Выборге
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Итоги 2017-2018 учебного года подвели в Выборге 

Ivyborg.ru 4 июля 2018
Фото: Ivyborg.ru
Руководители и специалисты образовательных учреждений Выборгского района сыграли в деловую игру, на которой подвели итоги минувшего учебного года.
На прошлой неделе работники сферы образования Выборгского района подвели итоги минувшего учебного года и определили рабочий план на следующий год, тщательному анализу подверглись такие моменты, как: воспитание и дополнительное образование детей, оснащенность школ всем необходимым, юридическая поддержка, кадровая и методическая работа.
Отметим, что Выборгский район в этом году отправил во взрослую жизнь 544 выпускника 11 классов, из них 56 человек смогли завершить учебу с медалью «За особые успехи в учении. При этом сто баллов на ЕГЭ по русскому получили 4 выпускника Выборгских школ и один по географии.
Также Выборгский район в этом году также стал лучшим в регионе по результатам участия во Всероссийской олимпиаде школьников. По итогам интеллектуальных испытаний Денис Писаренко (школа №37) стал победителем финального этапа олимпиады по русскому языку. Анастасия Паршутич (гимназия №11) и Денис Писаренко (школа №37) — призеры Всероссийской олимпиады школьников по литературе. Также в заключительном этапе Всероссийской олимпиады по литературе приняла участие ученица школы города Светогорска Мария Ким, по китайскому языку и географии — учащаяся гимназии №11 Анастасия Лапина.
Не отстают от своих воспитанников и педагоги Выборгского района, в этом учебном году более 200 специалистов образовательных учреждений приняли участие различных конкурсах профессионального мастерства. Где всегда показывали высокие результаты. Например, победителем областного конкурса „Воспитатель года“ стала музыкальный руководитель детского сада № 4 Сусанна Подкаминская. Лауреат областного этапа конкурса „Учитель года“ — учитель географии школы №7 Наталья Бирюкова.
Ivyborg.ru: последние новости
34 выпускника получили стобалльные результаты по ЕГЭ в Ленобласти Александр Дрозденко поздравил выпускников Академии Генеральной прокуратуры РФ Одаренные дети из Ленобласти поступили в Летнюю Интеллектуальную школу СПбГУ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посидим дома: почему россияне не едут за границу272
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили15
Россия предрекла обвал цен на нефть29
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой10
Названа разница в доходах богатых и бедных россиян26
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение