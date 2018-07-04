В МГТУ ГА завершен учебный год 

В Московском государственном техническом университете гражданской авиации 4 июля завершен выпуск обучающихся. С учетом филиалов в шести регионах России, где вручение прошло ранее, количество выпускников составило 1919 человек. По программам высшего образования подготовлено 806 дипломированных авиаторов, а 1113 — по программам среднего профессионального образования. 97 выпускников получили дипломы «с отличием».
В Москве церемонию вручения дипломов открыл ректор МГТУ ГА Борис Елисеев. «Я рад поздравить выпускников единственного специализированного вуза в России, осуществляющего фундаментальную подготовку инженеров и технических специалистов в области эксплуатации авиационной техники для гражданской авиации. Диплом МГТУ ГА обеспечит каждому из вас достойное место в авиационной отрасли!» — отметил ректор.
Поздравил выпускников и почетный гость, выпускник МИИГА — МГТУ ГА, начальник Управления государственной службы и кадров Росавиации Владимир Ашихмин.
Среди выпускников 77 граждан из Алжира, Беларуси, Вьетнама, Казахстана, Камеруна, Кении, Молдовы, Монголии, Нигерии, Таджикистана, Туркменистана, Уганды, Украины, и других стран. В церемонии вручения дипломов традиционно приняли участие представители дипломатического корпуса.