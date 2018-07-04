Школьников приглашают на «Телевизионные субботы»

Учащиеся побывают в телевизионных студиях и узнают, как проходят съемки футбольных матчей, что такое камера-паук и каким образом интернет влияет на формат спортивных трансляций. Об этом сообщается на официальном портале Мэра Москвы.