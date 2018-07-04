Школьников приглашают на «Телевизионные субботы» 

Учащиеся побывают в телевизионных студиях и узнают, как проходят съемки футбольных матчей, что такое камера-паук и каким образом интернет влияет на формат спортивных трансляций. Об этом сообщается на официальном портале Мэра Москвы.
7 июля в «ТемоЦентре» пройдет «Телевизионная суббота» для школьников, посвященная чемпионату мира по футболу. Учащиеся столичных школ побывают в телевизионных студиях и узнают, как проходят съемки футбольных матчей, что такое камера-паук и каким образом интернет влияет на формат спортивных трансляций. Об особенностях вещания участникам встречи расскажет креативный продюсер Московского образовательного телеканала Станислав Разумов. «Телевизионные субботы» запустили в марте 2018 года. Они проходят в рамках мегапроекта «Субботы московского школьника». Фото: mos.ru