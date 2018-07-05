Стало известно, куда будет поступать выпускник, сдавший ЕГЭ на 400 баллов

Столичный школьник Руслан Салимгареев , который набрал 400 баллов по ЕГЭ, хочет поступить на факультет биоинженерии и биоинформатики МГУ. Об этом Пятому каналу рассказал заместитель декана по научной работе ФББ МГУ Борис Фенюк.

— Среди мест, в которые он хочет поступать, на первом месте он выбрал факультет биоинженерии и биоинформатики — один из лучших естественных факультетов московского университета, — говорит он.

При этом молодой человек еще не определился, кем хочет стать, подчеркивает Фенюк.

— Наши выпускники очень востребованы и в России и за рубежом, — отметил заместитель декана.

Чтобы поступить на факультет, Руслану предстоит сдать дополнительный экзамен по математике в МГУ.

— Надеюсь, что он пе передумал, — заключил Фенюк.

Ранее Руслан Салимгареев рассказал, как ему удалось набрать 400 баллов на ЕГЭ.