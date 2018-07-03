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Шесть моржей передадут Институту проблем экологии и эволюции РАН
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Шесть моржей передадут Институту проблем экологии и эволюции РАН 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о безвозмездной передаче шести тихоокеанских моржей Институту проблем экологии и эволюции имени Алексея Северцова Российской академии наук.
"Передать безвозмездно федеральному государственному бюджетному учреждению науки Институт проблем экологии и эволюции имени Северцова Российской академии наук шесть особей тихоокеанского моржа", — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Отмечается, что Росимущество и Минобрнауки поручено обеспечить передачу животных.
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