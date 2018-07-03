Шесть моржей передадут Институту проблем экологии и эволюции РАН

"Передать безвозмездно федеральному государственному бюджетному учреждению науки Институт проблем экологии и эволюции имени Северцова Российской академии наук шесть особей тихоокеанского моржа", — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.