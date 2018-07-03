Сдавший на 400 баллов ЕГЭ рассказал о своем удивлении

Выпускник московской школы набрал 400 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова.

Выпускник школы №179 Руслан Салимгареев сдавал русский язык, профильную математику, химию и биологию. По каждому из предметов он получил максимальные 100 баллов.

Выпускник признался, что не ожидал такого успеха и сначала подумал, что портал госуслуг сломался.

«Честно говоря, я думал, что портал госуслуг сломался и несколько раз подряд присылал мне сотки», — рассказал он.

В 2013 году 400 баллов на ЕГЭ удалось набрать школьнику из Кирова.