Дмитрий Медведев предложил создать единый кампус СПбГУ

Открывая заседание, Дмитрий Медведев напомнил, что проблема создания единого университетского городка обсуждалась еще в 1915 году, но не была снята по понятным причинам. Половинчатое решение 1960-х годов со строительством новых университетских корпусов в Петергофе привело к еще большей разобщенности. Так, по словам ректора Николая Кропачева , из шести лет обучения (бакалавриат и магистратура) целый год студенты тратят на проезд от места проживания к месту учебы и обратно. Только так называемые ресурсные центры научного парка СПбГУ сейчас находятся в четырех частях города.

"Единого университетского центра никогда не было, — подчеркнул Медведев. — Сейчас его подразделения занимают около 200 зданий и сооружений, часть из которых не пригодна не только для научной деятельности, но и для эксплуатации вообще". «Надо признать, что это существенным образом снижает возможности такого образовательного центра, — сказал глава кабинета министров. — Во всем мире все ведущие университеты имеют университетские кампусы, где и протекает университетская жизнь — и учебная, и научная, и просто обычная жизнь. Студенты и преподаватели общаются, и это дает вполне понятные результаты».

Глава правительства также отметил, что треть помещений университета — это дворцы и исторические памятники. Обременения, которые налагает охранный статус таких зданий, «сдерживают развитие университета как научного центра, и это вряд ли можно считать обоснованным». И хотя впрямую о переезде, скажем, филологического и восточного факультета вчера никто не говорил, но многие помнят, что светло-зеленое здание на Университетской набережной — Дворец Петра II, построенный в 1717-1727 годах по проекту Доменико Трезини, памятник федерального значения.

Сейчас университет использует более 200 различных зданий и сооружений. Часть этих зданий не пригодна не только для научно-учебной деятельности, но даже для эксплуатации

Интересно, кстати, что само заседание Попечительского совета проходило на территории дворцово-паркового ансамбля «Михайловская дача». И это тоже объект исторического и культурного наследия федерального значения.

В 2005 году усадьба была передана СПбГУ, сейчас ведется ее реставрация и строительство объектов для размещения бизнес-школы. Уже введены в эксплуатацию главный учебный корпус, многофункциональный студенческий центр, хозяйственный корпус, ведется строительство комплекса общежития для бакалавров. Пять из девяти корпусов будут завершены в нынешнем году, завершение всего комплекса запланировано на 2020 год. Параллельно продолжается работа над концепцией создания единого университетского кампуса, поручение проработать которую Дмитрий Медведев дал на прошлом заседании Попечительского совета. «И самое главное — найти оптимальное решение. Чтобы сконцентрировать возможности вуза в одной географической точке, — подчеркнул Дмитрий Медведев. — Нам еще предстоит определить, где это будет». Премьер отметил, что для реализации соответствующих планов потребуются значительные финансы, но часть из них может быть получена от реализации объектов, которые в настоящий момент находятся в оперативном управлении СПбГУ.

Справка «РГ»

Санкт-Петербургский государственный университет создан указом Правительствующего сената Российской империи от 28 января 1724 года.

В настоящее время в структуру университета входят 318 кафедр, 450 исследовательских коллективов, многопрофильная медицинская клиника, научный парк из 26 ресурсных центров, центр экспертиз, более тысячи учебно-научных баз и баз практик, а также издательство. Количество штатных научно-педагогических работников составляет 4,4 тысячи человек, количество обучающихся — около 35 тысяч человек, в том числе студентов — 20 000 человек.