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Праздник выпускников «Алые паруса» посетило рекордное число гостей
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Праздник выпускников «Алые паруса» посетило рекордное число гостей 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Около 80 тысяч из них — бывшие одиннадцатиклассники, выпускники школ из 31 региона России и шести стран: Молдавии, Киргизии, Армении, Сербии, Кипра и Эстонии. Остальные — петербуржцы и гости города, в том числе и иностранцы.
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