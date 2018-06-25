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Праздник выпускников «Алые паруса» посетило рекордное число гостей
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Праздник выпускников «Алые паруса» посетило рекордное число гостей
Пятый канал
1 час назад
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Фото:
Пятый канал
Около 80 тысяч из них — бывшие одиннадцатиклассники, выпускники школ из 31 региона
России
и шести стран:
Молдавии
,
Киргизии
,
Армении
,
Сербии
,
Кипра
и
Эстонии
. Остальные — петербуржцы и гости города, в том числе и иностранцы.
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