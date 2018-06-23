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Путин поздравил выпусников
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Путин призвал выпускников действовать, а не ограничиваться лайками в соцсетях 

ТАСС 49 минут назад
Президент поздравил выпускников с окончанием учебы в специальном видеообращении
Президент РФ Владимир Путин поздравил российских выпускников с окончанием учебы в школе и пожелал им не ограничиваться лайками в соцсетях, а дерзать и действовать ради будущего прорыва.
"Не ограничивайтесь только лайками в социальных сетях, действуйте, приобретайте новые знания, дерзайте, — сказал он в специальном видеообращении, опубликованном в социальной сети "ВКонтакте". — Поздравляю вас с окончанием школы, удачи вам, счастья, любви и большого успеха. Все обязательно получится!"
Поздравляя выпускников с окончанием школы, глава государства заметил, что для них "сегодня один из самых замечательных, памятных дней, добрых, трогательных, волнующих и немного грустных".
"Ведь вы расстаетесь с родной школой, а впереди начало нового, большого этапа в жизни, ожидания бурных интересных изменений, — пояснил он. — Пришло время ставить значимые, по-настоящему взрослые цели. Не сомневаюсь, вы к этому готовы, и школа дала вам хороший, надежный багаж для будущего".
По словам Путина, "энергия перемен, вызовы всегда вдохновляют, помогают добиваться ярких, головокружительных побед в учебе и в профессии, в науке, искусстве и спорте". Он убежден, что молодое поколение способно осуществить свои самые смелые мечты, покорить самые большие вершины.
"Вы быстро осваиваете новые технологии, уже сегодня многое знаете и умеете, в этом, безусловно, ваша собственная заслуга, и, конечно, огромная искренняя благодарность вашим родителям, учителям, наставникам за труд, мудрость и терпение, — добавил президент. — Мы все верим в вас, уважаем ваш взгляд на жизнь, ваши увлечения, даже если они и отличаются от наших, ваш выбор своего жизненного пути. Именно такие люди — смелые, свободные, решительные, самостоятельные, ответственные — способны преобразить страну, совершить настоящий прорыв, удивить мир новыми рекордами и открытиями".
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