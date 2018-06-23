Путин поздравил выпусников

Путин призвал выпускников действовать, а не ограничиваться лайками в соцсетях

Президент поздравил выпускников с окончанием учебы в специальном видеообращении

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских выпускников с окончанием учебы в школе и пожелал им не ограничиваться лайками в соцсетях, а дерзать и действовать ради будущего прорыва.

"Не ограничивайтесь только лайками в социальных сетях, действуйте, приобретайте новые знания, дерзайте, — сказал он в специальном видеообращении, опубликованном в социальной сети "ВКонтакте". — Поздравляю вас с окончанием школы, удачи вам, счастья, любви и большого успеха. Все обязательно получится!"

Поздравляя выпускников с окончанием школы, глава государства заметил, что для них "сегодня один из самых замечательных, памятных дней, добрых, трогательных, волнующих и немного грустных".

"Ведь вы расстаетесь с родной школой, а впереди начало нового, большого этапа в жизни, ожидания бурных интересных изменений, — пояснил он. — Пришло время ставить значимые, по-настоящему взрослые цели. Не сомневаюсь, вы к этому готовы, и школа дала вам хороший, надежный багаж для будущего".

По словам Путина, "энергия перемен, вызовы всегда вдохновляют, помогают добиваться ярких, головокружительных побед в учебе и в профессии, в науке, искусстве и спорте". Он убежден, что молодое поколение способно осуществить свои самые смелые мечты, покорить самые большие вершины.