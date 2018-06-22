Минобрнауки будут реорганизовывать весь год

Согласно распоряжению Медведева, Министерство просвещения должно в десятидневный срок утвердить состав реорганизационной комиссии, за месяц утвердить смету расходов, в течение трех месяцев провести инвентаризацию, предупредить федеральных государственных гражданских служащих и работников «о предстоящем высвобождении» и оказать им содействие в трудоустройстве. Права на управление имуществом должны быть разделены и закреплены за двумя министерствами к 1 декабря 2018 года.

Михаил Котюков. В мае Медведев предложил президенту Путину разделить Минобрнауки на два ведомства. Одному из них — Министерству просвещения — досталось школьное, дошкольное образование и педагогическое образование, а другому — Министерству науки и высшего образования — все остальные вузы и наука. Первое ведомство возглавила бывший министра образования и науки Ольга Васильева , второе — бывший глава Федерального агентства научных организаций

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